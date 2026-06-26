L'Amérique du Nord vibre à l'unisson pour la Coupe du monde. MADD Canada et MADD s'unissent pour assurer la sécurité des amateurs

OAKVILLE, Ontario et IRVING, Texas, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l'enthousiasme suscité par la Coupe du monde de la FIFA traverse l'Amérique du Nord, MADD Canada et MADD unissent leur voix pour véhiculer un message qui traverse les frontières, les rivalités et les loyautés d'équipe: « Célébrez vos couleurs en toute responsabilité. Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies ».

Alors que des matchs sont organisés partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique, des millions de fans se rassemblent dans les stades, les bars et les soirées télévisées pour célébrer leurs équipes préférées, souvent en consommant de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues. Les deux organismes de bienfaisance recommandent vivement à chacun de prévoir un retour en toute sécurité, notamment en désignant un conducteur sobre, en utilisant un service de covoiturage ou les transports en commun, et en veillant les uns sur les autres afin de contrer la conduite avec capacités affaiblies.

Cet appel à l'action survient alors que les collisions liées à la conduite avec capacités affaiblies continuent de tuer et de blesser des milliers de personnes de part et d'autre de la frontière. Au Canada, Transports Canada estime que 25 % des conducteurs impliqués dans des collisions mortelles en 2024, avaient les capacités affaiblies. Aux États-Unis, près de 30 % de tous les décès sur la route en 2024 impliquaient un conducteur sous l’emprise de l’alcool, selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ces tragédies sont tout à fait évitables si l’on planifie son retour à l’avance et si l'on opte pour un moyen de transport sobre.

« Ce sport possède le don unique de rassembler les peuples au-delà des frontières, des langues et des cultures », a déclaré Stacey Stewart, cheffe de la direction de MADD. « Alors que nous accueillons les visiteurs en Amérique du Nord à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA, nous partageons également la responsabilité collective de veiller les uns aux autres sur nos routes. Célébrer en toute sécurité, c'est le plus beau cadeau à offrir à nos proches. »

La consommation d'alcool, de cannabis et de toute autre substance affaiblissant les capacités nuit gravement à l'aptitude à conduire un véhicule en toute sécurité, raison pour laquelle il est essentiel de planifier un retour à l'avance lors des grandes fêtes et des événements sportifs.

« La Coupe du monde est source de moments magiques à l'échelle de notre continent. Faisons en sorte que la fête soit belle jusqu'au bout en assurant le retour de chacun en toute sécurité », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « De Vancouver à Dallas, de Toronto à Los Angeles, notre message reste le même : prévoyez un retour avant de faire la fête. La conduite avec capacités affaiblies n'a pas sa place lors du plus grand événement sportif mondial. Ensemble, prouvons que l'Amérique du Nord est championne de l'hospitalité, mais surtout, que notre priorité absolue reste de protéger des vies. »

Bien que les équipes s'affrontent sur le terrain, la sécurité routière demeure l’affaire de tous : fans, sites hôtes et commerces locaux. Alors que les villes hôtes prolongent les heures des bars pour célébrer le tournoi, ensemble, MADD Canada et MADD rappellent aux amateurs que la sécurité doit toujours faire partie de votre plan de match. « Que ce soit avant le coup d'envoi, après le coup de sifflet final ou à 3 heures du matin, notre message reste le même », a déclaré Stewart. « Si vous avez les capacités affaiblies, ne prenez pas le volant. Planifiez un retour à l'avance, demandez à un conducteur sobre de vous raccompagner, appelez un service de covoiturage ou prenez les transports en commun. Une seule décision peut sauver une vie. »

Même si le monde entier a les yeux rivés sur le match, ceux qui t'aiment t'attendent à la maison.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes et aux survivants de ce violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes et aux survivants, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage. Suivez MADD Canada sur Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube et LinkedIn.

À propos de MADD

MADD (Les mères contre l’alcool au volant) est une association nationale à but non lucratif voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. Depuis 1980, MADD contribue à réduire de plus de 51 % le nombre de décès liés à l’alcool au volant aux États-Unis, a sauvé près de 500 000 vies et vient en aide à près d’un million de victimes et de survivants. L'organisme s'engage à mener des actions de prévention auprès des jeunes adultes, à collaborer avec les forces de l'ordre pour protéger nos routes contre les conducteurs avec capacités affaiblies, ainsi qu'à militer en faveur de peines plus sévères et de lois plus strictes, notamment la loi HALT contre l'alcool au volant qui impose l'installation de technologies contre l'alcool au volant dans toutes les voitures neuves. MADD poursuit ses services de soutien gratuits aux victimes et aux survivants de la conduite avec capacités affaiblies, par l’intermédiaire de ses conseillers aux victimes et de sa ligne d’assistance téléphonique accessible 24h/24 au 1-877-MADD-HELP. Pour en savoir plus ou faire un don, visitez https://madd.org/ et suivez MADD sur Facebook , Instagram , X, TikTok, LinkedIn et YouTube.

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