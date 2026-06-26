Bombardier mène à bien le rachat de la totalité de ses débentures 7,35 % échéant en 2026 en circulation

MONTRÉAL, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait racheté la totalité de ses débentures 7,35 % échéant en 2026 (les « débentures échéant en 2026 ») en circulation d’un capital global de 150 millions $ CA, tel qu’annoncé précédemment le 30 avril 2026.

« Depuis 2020, nous menons une politique rigoureuse et réfléchie de réduction de la dette, faisant baisser notre dette à long terme d’environ 6,1 milliards $. Cela a permis de réduire nos paiements d’intérêts de plus de 460 millions $ sur une base annualisée, et nous restons fermement déterminés à affecter des capitaux à la réduction de la dette afin d’atteindre un ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté d’environ 1,5x au fil du temps. Avec l’annonce faite aujourd’hui du rachat de débentures d’une valeur de 150 millions $ CA échéant en 2026, nous avons désormais réduit notre dette de plus de 1,1 milliard $ cette année. N’ayant aucune échéance avant novembre 2030, nous sommes bien placés pour nous concentrer pleinement sur notre prochaine phase de croissance et l’accélérer », a déclaré Bart Demosky, chef de la direction financière de Bombardier.

Le paiement du prix de rachat et la remise des débentures échéant en 2026 sont effectués par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS Inc., conformément à ses procédures applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information

Francis Richer de La Flèche Mark Masluch Vice-président, Planification financière et relations avec les investisseurs Directeur principal, Communications Bombardier Bombardier +1 514 954-1715 +1 514 855-7167



