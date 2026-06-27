Mavenir erhält Auszeichnung „Partner of the Year“ für die beste Netzwerkinnovation von der Deutschen Telekom

BONN, Deutschland, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das cloudnative, von Grund auf auf KI ausgerichtete Mobilfunknetze entwickelt, gab heute bekannt, dass es den „Partner of the Year Award“ der Deutschen Telekom in der Kategorie „Beste Netzwerkinnovation“ gewonnen hat. Die Auszeichnung wurde auf der Telekom Campus Fair 2026 von der Führungsspitze der Deutschen Telekom überreicht.

Diese Auszeichnung unterstreicht die zentrale Rolle von Mavenir im Rahmen der „Most Energy Efficient Core“ (MeeC)-Initiative, einer wegweisenden Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, die auf der „Horizontal TelCo Cloud“ basiert – der firmeneigenen Cloud-Architektur und einem Modell für die Telekommunikationsbranche. MeeC hat die Energieeffizienz in 5G-Kernnetzen neu definiert und sorgt in Zeiten geringen Datenverkehrs für eine Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 65 %, ohne dabei Abstriche bei der Leistung und der Dienstqualität zu machen.

MeeC wurde im Jahr 2025 eingeführt und nutzt fortschrittliche, KI-gestützte Verkehrsanalysen sowie vorausschauende Workload-Optimierung, um Energieverschwendung in den 5G-Core-Funktionen zu identifizieren und zu beseitigen – ohne dabei die Netzwerkleistung oder die Dienstqualität zu beeinträchtigen. Das Projekt hat gezeigt, dass sich in realen Netzwerkumgebungen im kommerziellen Maßstab erhebliche Energieeinsparungen erzielen lassen.

Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir, erklärte: „Der Gewinn des Partner-Awards der Deutschen Telekom ist eine große Ehre für das gesamte Mavenir-Team. MeeC ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, was möglich wird, wenn cloudnative Architektur, KI-gestützte Automatisierung und echte Partnerschaft zusammenkommen. Nachhaltige Netzwerke sind kein Zukunftsziel – sie sind bereits gelebte Realität, und wir sind stolz darauf, der Deutschen Telekom dabei geholfen zu haben, dies in großem Maßstab unter Beweis zu stellen.“

Mit den Telekom Partner Awards werden die herausragenden Leistungen der Partner der Deutschen Telekom in den Bereichen Netzwerktechnik, Betrieb und Nachhaltigkeit gewürdigt. Die Auszeichnung wurde zudem gemeinsam an AMD verliehen, in Anerkennung des Beitrags des Unternehmens zur MeeC-Initiative.

Hinweise für Redakteure:

Der energieeffizienteste Core: Präsentation auf dem Mobile World Congress

https://www.youtube.com/watch?v=Mw2g-CSSAtI

Über MeeC (Most Energy Efficient Core)

MeeC ist ein Innovationsprogramm der Deutschen Telekom, dessen Schwerpunkt auf der Steigerung der Effizienz des 5G-Core durch intelligente Automatisierung liegt. Zu den wichtigsten Errungenschaften zählen:

Bis zu 65 % Energieeinsparung im Vergleich zum Basisbetrieb

KI-gestützte Verkehrsprognose und Skalierung in Echtzeit

Dynamische Konsolidierung der Arbeitslast über cloudnative Funktionen hinweg

Zero-Touch-Automatisierung für eine kontinuierliche Optimierung

Bewährter Einsatz in einem aktiven Tier-1-Produktionsnetzwerk





Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloudnative und KI-basierte Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen des Unternehmens sind von Grund auf auf KI ausgelegt und ebnen den Weg in eine KI-native Zukunft sowie den Wandel der Netzbetreiber hin zu TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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