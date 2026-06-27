Mavenir remporte le Partner of the Year Award de Deutsche Telekom pour la meilleure innovation réseau

BONN, Allemagne, 27 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, éditeur de logiciels spécialisé dans les réseaux mobiles natifs du cloud et conçus avec l’IA dès leur conception, annonce ce jour avoir remporté le Partner of the Year Award de Deutsche Telekom dans la catégorie Meilleure innovation réseau. Cette distinction a été remise par la direction de Deutsche Telekom lors du salon Telekom Campus Fair 2026.

Cette reconnaissance souligne le rôle capital de Mavenir dans l’initiative Most Energy Efficient Core (MeeC - Le cœur de réseau le plus économe en énergie), un projet de collaboration phare mené avec Deutsche Telekom et fondé sur le « Horizontal TelCo Cloud », l’architecture cloud propriétaire de l’entreprise qui sert de référence pour le secteur des télécommunications. Le projet MeeC a redéfini l’efficacité énergétique des cœurs de réseau 5G, permettant de réduire la consommation d’énergie de 65 % durant les périodes de faible trafic, tout en garantissant des performances et une qualité de service optimales.

Lancé en 2025, il s’appuie sur des techniques avancées d’analyse du trafic pilotées par l’IA, ainsi que sur l’optimisation prédictive de la charge de travail pour identifier et éliminer le gaspillage d’énergie au sein des fonctions du cœur de réseau 5G, sans compromettre les performances du réseau ni la qualité de service. Ce projet a démontré qu’il était possible de réaliser d’importantes économies d’énergie à l’échelle commerciale, dans des environnements réseau en conditions réelles.

Pardeep Kohli, PDG de Mavenir, a déclaré : « Remporter le Partner Award de Deutsche Telekom est un immense honneur pour toute l’équipe de Mavenir. MeeC illustre parfaitement ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’on associe une architecture native cloud, une automatisation pilotée par l’IA et un véritable partenariat. Les réseaux durables ne sont pas une ambition pour l’avenir, mais une réalité opérationnelle ; nous sommes fiers d’avoir aidé Deutsche Telekom à le démontrer à grande échelle. »

Les Telekom Partner Awards récompensent les contributions exceptionnelles des partenaires de Deutsche Telekom dans les domaines des technologies réseau, de l’exploitation et du développement durable. Ce prix a également été décerné à AMD en reconnaissance de sa contribution à l’initiative MeeC.

Notes à la rédaction :

Présentation de Most energy efficient Core au Mobile World Congress

https://www.youtube.com/watch?v=Mw2g-CSSAtI

À propos de MeeC (Most Energy Efficient Core - Le cœur de réseau le plus économe en énergie)

MeeC est un programme d’innovation de Deutsche Telekom visant à transformer l’efficacité du cœur de réseau 5G grâce à l’automatisation intelligente. Parmi ses principales réalisations, citons :

Jusqu’à 65 % d’économies d’énergie par rapport aux opérations standard

Prévision du trafic et ajustement de la capacité en temps réel grâce à l’IA

Consolidation dynamique de la charge de travail entre les fonctions natives du cloud

Automatisation « zero-touch » permettant une optimisation continue

Déploiement éprouvé au sein d’un réseau de production opérationnel de premier plan





À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud-native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. Son expertise approfondie dans le secteur des télécommunications a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une expertise approfondie des télécommunications à des compétences en informatique, en cloud et en science des données, des atouts essentiels pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées intègrent l’IA dès leur conception et offrent ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA native et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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