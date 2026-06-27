Direct Drive Tech präsentiert TITA-Roboter mit Rädern und Beinen für Liefer-, Inspektions- und öffentliche Serviceanwendungen

PEKING, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Direct Drive Team stellt fest, dass viele städtische Serviceroboter durch Steigungen, unebenen Boden oder andere alltägliche Infrastrukturprobleme eingeschränkt sein können. Direct Drive Tech hat TITA für den städtischen Einsatz entwickelt, der über ebene Strecken in Innenräumen hinausgeht. Der Roboter vereint die Effizienz eines Radfahrzeugs mit der Anpassungsfähigkeit eines Laufroboters, eine Gelenktechnologie mit Direktantrieb sowie eine integrierte KI-Rechenleistung von 100 TOPS. Dadurch verfügt er über die Mobilität und Reaktionsfähigkeit, die für Gehwege, Bordsteinkanten, Steigungen, unebenen Untergrund sowie für Liefer- und Inspektions- sowie öffentliche Serviceaufgaben erforderlich sind. Aufbauend auf der Zusammenarbeit von Direct Drive Tech mit staatlichen Behörden in China und der Anerkennung in öffentlichen und kommunalen Anwendungsszenarien unterstützt TITA Teams dabei, wichtige Güter und Dienstleistungen näher an die Bewohner heranzubringen und so unnötige Wege für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu reduzieren. Zudem bietet TITA eine flexible Plattform für Smart-City- und Stadt-Automatisierungsinitiativen in Campus-, Forschungs- und Technologiepark-Anwendungen.

Mit einer dynamischen Nutzlast von bis zu 10 kg und einer agilen Fortbewegung auf Rädern und Beinen kann TITA praktische Liefer- und Inspektionsaufgaben unterstützen und dabei in unterschiedlichen Umgebungen einen stabilen Betrieb gewährleisten.

Acht integrierte Quasi-Direktantriebs-Gelenkmodule verleihen TITA acht Freiheitsgrade und ein Spitzendrehmoment von bis zu 120 N·m für stabile und agile Bewegungen. Eine Konstruktion aus Magnesiumlegierung unterstützt Langlebigkeit, Dauerbetrieb bei Temperaturen von −10 °C bis 45 °C und im laufenden Betrieb austauschbare Akkus, was die Wartung vor Ort erleichtert.

Für Entwickler und Integratoren bietet Direct Drive Tech eine offene Plattform für die Weiterentwicklung – mit offenem Linux-Kernel-Quellcode, vollständigem API-Zugriff, Unterstützung für Schnittstellen auf Motorebene und ROS-2-Kompatibilität. Diese Funktionen unterstützen die Zustellung auf der „letzten Meile“ und die Logistik, industrielle Inspektionen, die digitale Landwirtschaft, Forschung und Entwicklung sowie die Robotik für öffentliche Dienste.

Mit anpassungsfähiger Mobilität, integrierter Intelligenz und offener Integration bietet TITA Serviceteams einen praktischen Weg zu intelligenteren und besser zugänglichen städtischen Betriebsabläufen.

Informieren Sie sich über die technischen Daten von TITA unter https://shop.directdrive.com/ und https://shop.directdrive.com/products/tita .

Über Direct Drive Tech

Direct Drive Tech konzentriert sich auf Robotersysteme mit Direktantrieb, die die Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Langlebigkeit in praktischen Anwendungen verbessern. Das Unternehmen entwickelt komplette Robotikplattformen wie DIABLO, TITA und D1 für öffentliche Dienste, Inspektionsaufgaben, Logistik und Forschungsanwendungen.