Direct Drive Tech présente le robot TITA à roues et à pattes, conçu pour des tâches de livraison, d’inspection et de services publics

PÉKIN, 27 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe de Direct Drive a remarqué que de nombreux robots de services urbains peuvent être gênés par les pentes, les sols irréguliers ou d’autres éléments d’infrastructure courants. Direct Drive Tech a développé TITA pour accomplir des tâches de service en milieu urbain tout en le rendant capable d’évoluer bien au-delà des environnements intérieurs sur terrain plat. Ce robot combine l’efficacité d’un système à roues avec l’adaptabilité d’un système à pattes, grâce à une technologie d’articulations à entraînement direct et une puissance de calcul IA embarquée de 100 TOPS. Cela lui confère la mobilité et la réactivité nécessaires pour évoluer sur les trottoirs, les bordures, les pentes et les terrains irréguliers afin d’effectuer des tâches de livraison, d’inspection et de service public. S’appuyant sur l’expérience de Direct Drive Tech acquise auprès des agences gouvernementales chinoises et sur la notoriété dont bénéficie cette technologie auprès des services publics et des collectivités locales, TITA aide les équipes à rapprocher les produits et les services essentiels des habitants, en réduisant les déplacements inutiles pour les personnes âgées, les enfants et les personnes à mobilité réduite. TITA est également une plateforme flexible pouvant s’intégrer dans les projets de ville intelligente et d’automatisation urbaine dans le cadre d’applications destinées aux campus, à la recherche et aux parcs technologiques.

Avec sa charge utile dynamique pouvant atteindre 10 kg et grâce à l’agilité que lui donnent ses roues et ses pattes, TITA est capable d’effectuer des tâches de livraison et d’inspection, tout en garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements variés.

Huit modules articulés à entraînement quasi-direct intégrés confèrent à TITA huit degrés de liberté et un couple maximal pouvant atteindre 120 Nm, pour des mouvements stables et agiles. Sa structure en alliage de magnésium lui confère une grande robustesse, assure un fonctionnement continu entre -10 °C et 45 °C, et ses batteries remplaçables à chaud facilitent sa maintenance sur le terrain.

Pour les développeurs et les intégrateurs, Direct Drive Tech propose une plateforme ouverte pour le développement secondaire, avec un code source ouvert à noyau Linux, un accès complet aux API, une prise en charge des interfaces au niveau du moteur et la compatibilité avec ROS 2. Ces capacités facilitent la livraison au dernier kilomètre, la logistique, l’inspection industrielle, l’agriculture numérique, la recherche et le développement, ainsi que la robotique au service des collectivités.

Grâce à sa mobilité adaptable, à son intelligence embarquée et à son intégration ouverte, TITA offre aux équipes de service une solution concrète pour des opérations urbaines plus intelligentes et plus accessibles.

Découvrez les caractéristiques techniques de TITA en consultant les pages https://shop.directdrive.com/ et https://shop.directdrive.com/products/tita .

À propos de Direct Drive Tech

Direct Drive Tech développe des systèmes robotiques à entraînement direct qui améliorent l’efficacité, la réactivité et la durabilité dans des applications concrètes. L’entreprise développe des plateformes robotiques complètes telles que DIABLO, TITA et D1, destinées à des applications dans les domaines des services publics, de l’inspection, de la logistique et de la recherche.