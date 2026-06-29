Technip Energies Alterra et Neste lancent Nerea, une solution modulaire et standardisée pour le recyclage chimique des plastiques

Technip Energies (PARIS : TE), Alterra et Neste annoncent le lancement commercial de Nerea™, une nouvelle offre industrielle conçue pour accélérer le développement de projets de recyclage chimique des déchets plastiques. En passant d'une logique d’ingénierie sur mesure à un modèle standardisé, Nerea™ permet aux entreprises de traitement des déchets, aux développeurs de projets, ainsi qu'aux acteurs du raffinage et de la pétrochimie de développer là plus grande échelle la production circulaire de plastiques, avec une meilleure prévisibilité.

La production mondiale de plastique a presque doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant environ 431 millions de tonnes en 2024. Les taux de circularité ne suivent pas cette croissance, une part importante de déchets plastiques continue de finir incinérée, enfouie ou rejetée dans l'environnement. Dans le même temps, les évolutions réglementaires, en Europe notamment, renforcent la demande en matières premières recyclées.

Nerea™ répond à ce défi en s'appuyant sur l'accord de collaboration signé par Technip Energies, Alterra et Neste en novembre 2024. La solution réunit la technologie de liquéfaction thermochimique d'Alterra, l'expertise de Neste en recyclage chimique, et les capacités d'ingénierie, d'exécution de projets et de modularisation de Technip Energies. La technologie d'Alterra est éprouvée et fonctionne en continu depuis plus de cinq ans à l'échelle commerciale, sur des flux réels de déchets plastiques.

Standardisée et modulaire, Nerea™ réduit l'investissement initial et la complexité des projets, tout en offrant une meilleure visibilité sur les coûts et les délais. Conçue pour être mise en service rapidement dans des environnements industriels variés, l'usine Nerea™ transforme des déchets plastiques hétérogènes et difficiles à recycler en matière première de haute qualité pour l'industrie pétrochimique.

Julie Cranga, SVP de la ligne de produit Captage du carbone et circularité de Technip Energies, a déclaré : « Avec Nerea™, nous réunissons, aux côtés de nos partenaires, une technologie éprouvée, une expertise en matières premières et une capacité d'exécution industrielle, au sein d'une offre standardisée prête pour des usages à l’échelle industrielle. Nous sommes heureux de proposer Nerea™ à nos clients pour leur offrir davantage de prévisibilité et de performance, du développement à l'exploitation, et ainsi accélérer le recyclage chimique à l'échelle mondiale. »

Fred Schmuck, Directeur général d'Alterra, a déclaré : « Nerea™ incarne une vision commune à nos trois entreprises : faciliter le développement de solutions circulaires à l'échelle industrielle. En combinant technologie éprouvée, expertise industrielle et modèle d'exécution standardisé, nous réduisons les freins qui ont longtemps ralenti la croissance du recyclage chimique. Avec Technip Energies et Neste, nous ouvrons une voie plus prévisible et évolutive pour transformer les plastiques difficiles à recycler en matières premières à forte valeur ajoutée pour une économie circulaire. »

Lars Peter Lindfors, Vice-président Technologie et Innovation de Neste, a déclaré :

« L'unité de valorisation récemment mise en service par Neste dans sa raffinerie de Porvoo, en Finlande, est la plus grande au monde par sa capacité. Nous savons transformer des matières premières de faible qualité en solutions de haute qualité, et nous sommes impatients d'accompagner la montée en puissance de l'industrie grâce à une technologie robuste et facile à déployer, pour répondre à la demande croissante, la nôtre comme celle d'autres acteurs en plastique liquéfié issu de déchets. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

About Alterra

Alterra is the developer, operator, and licensor of a thermochemical liquefaction process technology that renews discarded plastic back into its original building blocks, thus minimizing reliance on new, fossil-derived materials for the manufacturing of new plastic products. Our Akron, OH plastics circularity facility is the only full-scale, continuous plant of its kind. Through the global deployment of our technology, we are Solving Plastic Pollution®.

Read more: https://alterra360.com/

About Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) is the world's leading producer of renewable diesel and sustainable aviation fuel (SAF), with production on three continents. The company’s renewables production capacity is expected to reach 6.8 million tons annually in 2027. Neste also produces high-quality oil products at its Porvoo refinery in Finland. The company has a network of nearly 1,000 fuel stations with expanding service offering, such as EV charging, in Finland and in the Baltics.

Neste’s strategy focuses on growth in renewable fuels, which help its customers to reduce their greenhouse gas emissions. Neste is included in many international indices for its sustainability performance. In 2025, Neste's revenue stood at EUR 19.0 billion.

Read more: neste.com

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