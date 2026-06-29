Elis obtient la médaille de Platine EcoVadis

Puteaux, le 29 juin 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour obtenir la médaille de Platine EcoVadis avec un score de 92/100, en forte progression par rapport aux années précédentes (80/100 en 2025). Cette distinction place le Groupe dans le top 1 % des 150 000 entreprises évaluées au niveau mondial par EcoVadis, confirmant la maturité et la crédibilité de sa démarche RSE.

Dans un contexte où les exigences EcoVadis se renforcent et où les méthodologies évoluent constamment, cette performance illustre la capacité du Groupe à progresser durablement et à maintenir un haut niveau d’exigence.

EcoVadis est une référence internationale dans l’évaluation de la performance RSE et un outil clé dans les relations clients-fournisseurs. Sa méthodologie repose sur une évaluation approfondie structurée autour de quatre piliers fondamentaux : environnement, social & droits humains, éthique et achats responsables. L’évaluation s’appuie sur un processus rigoureux, combinant questionnaires détaillés et analyse de preuves par une tierce partie.

Avec cette médaille, Elis confirme son positionnement parmi les entreprises les plus performantes dans le monde en matière de RSE. Cette reconnaissance reflète la cohérence de son modèle, fondé sur les principes de l’économie circulaire : allonger la durée de vie des produits textiles, optimiser leur utilisation et limiter leur impact environnemental tout au long du cycle du service.

A propos d’Elis

Acteur majeur des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

https://fr.elis.com/fr

Pour en savoir plus sur la stratégie et la Feuille de Route RSE du Groupe :

https://fr.elis.com/fr/engagement-social-environnemental/strategie-rse

Contacts

Claire Bottineau

Directrice RSE

Tél : + 33 (0)1 75 49 96 25 – claire.bottineau@elis.com

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe