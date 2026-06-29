EXOSENS CONCLUT UN CONTRAT MAJEUR DE LONG TERME AVEC BROLIS POUR FOURNIR 17 000 TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIÈRE AUX FORCES ARMÉES TCHÈQUES

Exosens a conclu un contrat majeur avec BROLIS pour la fourniture d’environ 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques d’ici à 2032

Il s’agit de la plus importante commande de tubes intensificateurs de lumière jamais passée par la République tchèque, soulignant la performance opérationnelle éprouvée sur le terrain, la fiabilité et la qualité des technologies de vision nocturne d’Exosens

Cette nouvelle commande pluriannuelle illustre également le rôle critique des capacités de vision nocturne pour les fantassins dans les conflits modernes

Ce contrat renforce la position d’Exosens en tant que fournisseur fiable et non-ITAR auprès des forces armées de l’OTAN, tout en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Europe dans le domaine de la défense

Mérignac (France), le 29 juin 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd’hui avoir conclu un contrat majeur de long terme avec BROLIS pour la fourniture d’environ 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques.

Dans le cadre de cet accord, Exosens livrera à BROLIS ses tubes intensificateurs de lumière haute performance jusqu’en 2032, contribuant à la modernisation des capacités de vision nocturne des forces armées tchèques, tout en offrant au Groupe une visibilité à long terme sur son activité.

Ce programme constitue la plus importante commande de tubes intensificateurs de lumière jamais passée par la République tchèque, illustrant la performance opérationnelle éprouvée sur le terrain, la fiabilité et la qualité des technologies avancées de vision nocturne d’Exosens. Il renforce la position du Groupe en tant que fournisseur fiable et non-ITAR de composants critiques de vision nocturne auprès des forces armées de l’OTAN, ainsi que des principaux intégrateurs de systèmes de défense.

Ce contrat contribue aussi à renforcer la Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne (BITDE) en garantissant l’approvisionnement en composants critiques fabriqués en Europe destinés aux systèmes de vision nocturne de nouvelle génération. Il soutient ainsi les priorités de l’Europe en matière d’autonomie stratégique et de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

« Ce contrat constitue une étape importante pour Exosens. Il témoigne de la confiance accordée aux performances opérationnelles éprouvées sur le terrain, à la fiabilité et à la qualité de notre technologie avancée d’intensification de lumière. Il renforce également notre position de partenaire fiable et non-ITAR auprès des forces armées de l’OTAN. Aux côtés de BROLIS, nous sommes fiers de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées tchèques tout en soutenant l’autonomie stratégique de l’Europe grâce à une base industrielle et technologique de défense européenne résiliente et souveraine », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Ce contrat renforce le leadership d’Exosens dans les technologies avancées de vision nocturne et démontre la capacité du Groupe à remporter des programmes de défense de grande envergure et de long terme, sur un marché porté par des investissements soutenus dans la modernisation des capacités de défense en Europe et au sein des pays de l’OTAN.

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À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons et gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

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