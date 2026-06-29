Sampo Oyj, pörssitiedote, 29.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 26/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 26 (22.6.2026 - 26.6.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 22.6.2026 23.6.2026 24.6.2026 25.6.2026 26.6.2026 Viikko 26/2026, yhteensä AQEU Volyymi 1 464 82 914 3 150 - 4 183 91 711 Keskihinta 9,15 8,91 8,93 - 9,01 8,92 CEUX Volyymi 161 985 547 780 125 802 - 68 080 903 647 Keskihinta 9,11 8,90 8,93 - 9,02 8,95 TQEX Volyymi 51 419 56 506 27 220 - 15 700 150 845 Keskihinta 9,10 8,92 8,93 - 9,02 8,99 XHEL Volyymi 295 736 1 225 406 215 092 - 76 597 1 812 831 Keskihinta 9,11 8,91 8,93 - 9,02 8,95 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 510 604 1 912 606 371 264 - 164 560 2 959 034 Keskihinta 9,11 8,91 8,93 - 9,02 8,95

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 15 948 992 Sammon A-osaketta, mikä on 0,60 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

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