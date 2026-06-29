Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 26/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 29.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 26/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 26 (22.6.2026 - 26.6.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  22.6.202623.6.202624.6.202625.6.202626.6.2026Viikko 26/2026, yhteensä
AQEUVolyymi1 46482 9143 150-4 18391 711
Keskihinta9,158,918,93-9,018,92
CEUXVolyymi161 985547 780125 802-68 080903 647
Keskihinta9,118,908,93-9,028,95
TQEXVolyymi51 41956 50627 220-15 700150 845
Keskihinta9,108,928,93-9,028,99
XHELVolyymi295 7361 225 406215 092-76 5971 812 831
Keskihinta9,118,918,93-9,028,95
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi510 6041 912 606371 264-164 5602 959 034
Keskihinta9,118,918,93-9,028,95

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 15 948 992 Sammon A-osaketta, mikä on 0,60 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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