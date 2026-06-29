Sampo Oyj, pörssitiedote, 29.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 26/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 26 (22.6.2026 - 26.6.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|22.6.2026
|23.6.2026
|24.6.2026
|25.6.2026
|26.6.2026
|Viikko 26/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|1 464
|82 914
|3 150
|-
|4 183
|91 711
|Keskihinta
|9,15
|8,91
|8,93
|-
|9,01
|8,92
|CEUX
|Volyymi
|161 985
|547 780
|125 802
|-
|68 080
|903 647
|Keskihinta
|9,11
|8,90
|8,93
|-
|9,02
|8,95
|TQEX
|Volyymi
|51 419
|56 506
|27 220
|-
|15 700
|150 845
|Keskihinta
|9,10
|8,92
|8,93
|-
|9,02
|8,99
|XHEL
|Volyymi
|295 736
|1 225 406
|215 092
|-
|76 597
|1 812 831
|Keskihinta
|9,11
|8,91
|8,93
|-
|9,02
|8,95
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|510 604
|1 912 606
|371 264
|-
|164 560
|2 959 034
|Keskihinta
|9,11
|8,91
|8,93
|-
|9,02
|8,95
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 15 948 992 Sammon A-osaketta, mikä on 0,60 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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