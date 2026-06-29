Vantiva : Amendement et extension des facilités de crédit

Communiqué de Presse

Amendement et extension des facilités de crédit

Paris (France) – 29 juin 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial dans le domaine de la connectivité, annonce l’amendement et l’extension de ses facilités de crédit existantes ainsi que des mesures stratégiques associées.

Vantiva annonce avoir sécurisé avec succès l’extension de l’échéance de sa facilité de crédit senior garantie de premier rang (first lien) de 250 000 000 € (Euribor +4 %) et de sa facilité de crédit de second rang (second lien) de 125 000 000 € (Euribor +8 %) toutes deux conclus initialement le 15 septembre 2022, jusqu’au 30 avril 2030 et au 30 octobre 2030 respectivement. Les accords de crédit existants ont été modifiés et refondus afin de refléter ces extensions. Aucun nouveau produit de trésorerie n’a été tiré dans le cadre de ces extensions. Les commissions de sortie (s’élevant à environ 20 000 000 EUR), qui auraient autrement été dues et payables au titre des contrats de crédit existants, du fait de l’amendement et de l’extension, ne seront pas réglées en numéraire mais seront converties en un instrument de dette subordonnée « payment-in-kind » arrivant à échéance le 30 avril 2031.

Parallèlement, Vantiva a conclu un accord de principe avec ses principaux prêteurs sur certaines mesures stratégiques, incluant le projet de transfert de la cotation des actions ordinaires de Vantiva vers le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, ainsi que le projet d’une émission d’obligations convertibles destinée à être souscrite par compensation (set-off) avec l’instrument de dette subordonnée « payment-in-kind » susmentionné.

La mise en œuvre du projet de transfert de cotation et de l’émission d’obligations convertibles, reste soumise notamment à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale qui devrait se tenir au plus tard le 2 octobre 2026, ainsi qu’aux exigences légales, réglementaires et de marché applicables.

Enfin, Vantiva a obtenu avec succès l’extension de l’échéance de sa ligne de financement adossée à des actifs (asset-based lending) d’un montant de 125 000 000 USD, conclue notamment entre certaines filiales de Vantiva en qualité d’emprunteurs et les prêteurs y figurant, désormais fixée au 27 juin 2030, ce qui contribue à renforcer la structure financière du groupe.

Ensemble, les opérations d’amendement et d’extension ainsi que les mesures stratégiques associées visent à améliorer l’efficacité financière de Vantiva, à assurer la continuité de ses activités et à renforcer la capacité d’exécution de sa stratégie de long terme.

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Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026, sous le numéro D.26-034.

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About Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

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