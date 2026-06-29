Accesa veranstaltet 5. Tech in Motion unter dem Leitthema „Engineering im Zeitalter der Unsicherheit“

CLUJ-NAPOCA, Rumänien, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accesa veranstaltete die 5. Ausgabe der Tech in Motion, seiner jährlichen Tech-Konferenz, bei der 800 Tech-Experten, Branchenexperten und Führungskräfte aus der Wirtschaft zu einem Tag voller Diskussionen, Wissensaustausch und Innovation unter dem Leitthema „Engineering im Zeitalter der Unsicherheit“ zusammenkamen.

Auf der Veranstaltung sprachen 17 Referenten, darunter 12 Experten von Accesa und 5 Partner, die ihre Perspektiven darauf teilten, wie sich technologischer und geschäftlicher Wandel durch Technik, Innovation und Zusammenarbeit gestalten lässt. Zu den Referenten gehörten neben Experten von Accesa auch Vertreter von Organisationen wie Atruvia, Fressnapf, Databricks und MediaMarktSaturn.

Seit fünf Ausgaben bringt die Tech in Motion unsere Kollegen, Kunden und Partner zusammen, um Technologie so zu betrachten, wie wir es schon immer getan haben: als Mittel, um Mehrwert für Menschen und Unternehmen zu schaffen. Das diesjährige Thema „Engineering im Zeitalter der Unsicherheit“ spiegelt eine einfache Überzeugung wider, die wir bei Accesa vertreten: Unsicherheit ist keine Bedrohung für die technische Entwicklung, sondern gehört zur Arbeit selbst. „Unsere Aufgabe ist es, Unbekanntes in echten Mehrwert für die Menschen und Unternehmen zu verwandeln, für die wir jeden Tag arbeiten“, so Gabriel Sobolu, CTO bei Accesa.

Ein Höhepunkt des Events war der Vortrag von Peter Hinssen, international anerkannter Autor, Unternehmer und Mitgründer von nexxworks. In seinem Vortrag The Never Normal: How to Leverage the Uncertainty Principle forderte Hinssen Organisationen dazu auf, ihren Umgang mit Wandel zu überdenken, und zeigte, wie Unsicherheit zu einem Treiber für Resilienz, Anpassungsfähigkeit und langfristiges Wachstum werden kann, statt ein Hindernis für Fortschritt zu sein.

Die Teilnehmer erhielten Einblicke in technische Herausforderungen aus der Praxis und geschäftliche Transformationsprozesse und konnten zugleich eine Reihe interaktiver Demos sowie Proof-of-Concept-Bereiche erkunden.

Dazu gehörten Präsentationen zur Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs in Europa, zur Entwicklung produktionsreifer KI, zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, zu Initiativen zur internationalen Expansion sowie zur Würdigung langjähriger strategischer Partnerschaften.

Events wie diese sind nicht nur aus beruflicher Sicht wertvoll, sondern zeigen auch, wie wichtig es ist, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen zusammenzubringen, um Innovation und Zusammenarbeit zu fördern. Ich bin mit vielen interessanten Ideen, wertvollen Kontakten und einem sehr positiven Eindruck sowohl von dem Event als auch von der lebendigen Technologie-Community in Cluj nach Hause zurückgekehrt. Andreas Auer, COO von Kuntze

Die Tech in Motion endete mit einer gemeinsamen Diskussion zwischen Accesa und MediaMarktSaturn darüber, wie KI die Arbeitsweisen im Engineering verändert, strategische Entscheidungsfindung beeinflusst und branchenübergreifend neue Innovationsmöglichkeiten schafft.

Die Tech in Motion findet nun bereits zum 5. Mal statt und bietet weiterhin eine Plattform für substanziellen Austausch zwischen Technologieexperten, Führungskräften aus der Wirtschaft und Partnern, um die Zusammenarbeit an Ideen zu fördern, die die Zukunft prägen.

Über Accesa

Accesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und Niederlassungen in Oradea und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, geschäftliche Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu verwandeln.

Als werteorientiertes Unternehmen hat sich Accesa als bevorzugter Partner für namhafte Marken im Einzelhandel, in der Fertigung und im Finanzdienstleistungssektor etabliert. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei ihrer gesamten digitalen Weiterentwicklung von der Ideenfindung und Anforderungsdefinition bis hin zu Softwareentwicklung und Managed-Services-Lösungen.

Mit mehr als 1.200 IT-Fachkräften verfügt Accesa zudem über eine rasch wachsende Präsenz und hat sich als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachkräfte etabliert, die sich leidenschaftlich für technologiebasierte Problemlösung einsetzen. In starken Tech-Teams mit kundenzentriertem Ansatz unterstützen sie Unternehmen beim Wachstum und schaffen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, die Branche und die Community.

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