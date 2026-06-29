Codeego führt KI-gestützte Zertifizierte Softwarebewertung ein und schafft eine neue Kategorie für Software-Asset-Assurance





LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Software ist heute ein kritisches Asset in Unternehmen, Banken und öffentlichen Institutionen, dennoch behandeln viele sie weiterhin als Kostenstelle statt als messbares Asset mit finanziellem Wert, operativem Risiko und Governance-Implikationen.

Codeego lanciert heute die KI-gestützte Zertifizierte Softwarebewertung (Certified Software Valuation), eine neue Kategorie für Organisationen, die den Wert und das Risiko ihrer Software in weniger als 20 Minuten verstehen, verifizieren und nachweisen müssen.

Codeego ändert das.

Die Plattform kombiniert eine KI-Reasoning-Schicht mit deterministischer Code-Analyse und benutzerseitig gewählten Rahmenwerken, um technische Nachweise in eine unabhängige Technische und Wirtschaftliche Bewertung (Technical and Economic Valuation) umzuwandeln, ausgestellt von Codeego als Vertrauenswürdigem Dritten (Trusted Third Party), mit Nachweisen, die über QTSP-Dienste versiegelt und zeitgestempelt werden. Jeder Bericht zeigt die Reife, Risiken, den Production Readiness Score und den wirtschaftlichen Wert der Software, und ermöglicht zudem die qualifizierte Aufbewahrung von geistigem Eigentum, alles innerhalb einer verschlüsselten Zero-Trust-Umgebung, die vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden kann.

Diese Kombination ist bewusst gewählt: Codeego zwingt nicht zur Wahl zwischen deterministischen Tools, die bei Rohdaten stehen bleiben, und reinen KI-Tools, deren Ausgabe nicht immer reproduzierbar ist. Die deterministischen Engines erzeugen messbare, reproduzierbare und prüfbare Nachweise, während die KI-Schicht diese wie ein unabhängiger Gutachter interpretiert. Die deterministische Schicht bleibt unverändert, sodass jede Schlussfolgerung auf verifizierbaren Nachweis zurückführbar ist, nicht auf die Meinung eines Modells.

Codeego schafft damit eine neue Kategorie, die technische Due Diligence, Software-Audit, Cyber-Risikobewertung und Asset-Bewertung vereint und fragmentierte Tools sowie manuelle Beratung in eine einzige KI-gestützte Bewertungsschicht bündelt.

Die Relevanz erstreckt sich über die gesamte Organisation. IT-Teams messen Wartbarkeit und Produktionsreife, CFOs behandeln Software als Bilanzaktivum, Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Teams dokumentieren Resilienz und regulatorische Bereitschaft. Banken unterstützen das IKT-Risikomanagement und Betriebsresilienz-Reviews, öffentliche Stellen verifizieren öffentlich finanzierte Software, und Beschaffungsteams bestätigen, dass die Lieferung dem Vertrag entspricht. Rechtsteams nutzen sie in Rechtsstreitigkeiten und IP-Bewertungen, während Investoren, Erwerber und Gründer den Wert einer Codebasis testen oder verteidigen.

Jede Bewertung analysiert die Codebasis hinsichtlich Sicherheit, Codequalität, Abhängigkeiten, Testabdeckung und wirtschaftlichem Wert und erzeugt einen Software Valuation Report mit einem Production Readiness Score und einem Nachweiszertifikat (Evidence Certificate) des Vertrauenswürdigen Dritten. Codeego kennzeichnet nicht nur technische Probleme, sondern wandelt Software-Nachweise in einen zertifizierten Bewertungs- und Assurance-Report um: eine gemeinsame Sprache für Software-Wert, Risiko und Rechenschaftspflicht.

„KI verändert, wie Software entwickelt wird, aber Organisationen müssen nach wie vor wissen, was sie wert ist und welche Risiken sie trägt. Codeego macht Software-Wert sichtbar, messbar und zertifizierbar, mit der Unabhängigkeit eines Vertrauenswürdigen Dritten: Software ist nicht mehr nur eine technische Angelegenheit, sondern in vielen Fällen der Kernwert der Organisation.“

Saioa Echebarria, Präsidentin, Codeego

Der Launch erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Software-Risiko zu einem Thema auf Vorstandsebene wird, getrieben durch Regulierung (DORA, NIS2, EU AI Act, EU Cyber Resilience Act und Frameworks wie SOC 2), Cyber-Resilienz und KI-gestützte Softwareentwicklung, die Organisationen dazu veranlassen, zu fragen, ob ihre Software sicher und ordnungsgemäß verwaltet wird.

Die Zertifizierte Softwarebewertung ist jetzt direkt bei Codeego verfügbar, mit Berichten ab 99 £, erstellt in weniger als 20 Minuten.

Über Codeego

Codeego Ltd, ein britisches Unternehmen-, bietet unabhängige, KI-gestützte Technische und Wirtschaftliche Bewertung von Software-Codebasen als Vertrauenswürdiger Dritter (Trusted Third Party). Es hilft Organisationen dabei, Software-Wert in den Bereichen Technologie, Finanzen, Prüfung, Compliance, Beschaffung, Recht, Investment und öffentlicher Sektor zu messen, nachzuweisen und zu steuern.

Pressekontakt

press@codeego.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b38c798e-e942-441a-9d58-c421bc5fcbf9/de