Codeego lance la Valorisation Certifiée de Logiciels par IA, créant une nouvelle catégorie pour l’assurance des actifs logiciels





LONDRES, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le logiciel est désormais un actif critique au sein des entreprises, des banques et des institutions publiques, mais beaucoup le traitent encore comme un centre de coût plutôt que comme un actif mesurable à valeur financière, risque opérationnel et implications de gouvernance.

Codeego lance aujourd’hui la Valorisation Certifiée de Logiciels par IA, une nouvelle catégorie pour les organisations qui ont besoin de comprendre, vérifier et prouver la valeur et le risque de leurs logiciels en moins de 20 minutes.

Codeego change cela.

La plateforme combine une couche de raisonnement IA avec une analyse de code déterministe et des référentiels choisis par l’utilisateur pour convertir les preuves techniques en une Valorisation Technique et Économique indépendante, émise par Codeego en tant que Tiers de Confiance (Trusted Third Party) avec les preuves scellées et horodatées via des services QTSP. Chaque rapport établit la maturité, les risques, l’état de préparation à la production (Production Readiness Score) et la valeur économique du logiciel, et permet également la conservation qualifiée de la propriété intellectuelle, le tout avec un environnement chiffré zéro confiance, déployable sur site ou dans le cloud.

Cette combinaison est délibérée : Codeego n’impose pas un choix entre des outils déterministes, qui s’arrêtent aux métriques brutes, et des outils IA seuls, dont le résultat n’est pas toujours reproductible. Les moteurs déterministes produisent des preuves mesurables, reproductibles et vérifiables, tandis que la couche IA les interprète comme le ferait un expert indépendant. La couche déterministe est préservée intacte, de sorte que chaque conclusion est traçable jusqu’à une preuve vérifiable, et non à l’opinion d’un modèle.

Elle crée une nouvelle catégorie couvrant la due diligence technique, l’audit logiciel, l’évaluation des risques cyber et la valorisation d’actifs, en unifiant des outils fragmentés et le conseil manuel en une couche de valorisation propulsée par l’IA.

Sa pertinence s’étend à toute l’organisation. Les équipes informatiques évaluent la maintenabilité et la préparation à la production, les directeurs financiers traitent le logiciel comme un actif bilan, et les équipes d’audit, de risque et de conformité documentent la résilience et la préparation réglementaire. Les banques soutiennent la gestion des risques ICT et les révisions de résilience opérationnelle, les organismes publics vérifient les logiciels financés par des fonds publics, et les équipes d’approvisionnement confirment que la livraison correspond au contrat. Les équipes juridiques l’utilisent dans les litiges et la valorisation de la propriété intellectuelle, tandis que les investisseurs, acquéreurs et fondateurs testent ou défendent la valeur d’une base de code.

Chaque évaluation analyse la base de code en termes de sécurité, qualité du code, dépendances, couverture de tests et valeur économique, produisant un Software Valuation Report avec un Production Readiness Score et un Certificat de Preuve (Evidence Certificate) du Tiers de Confiance. Codeego ne se contente pas de signaler les problèmes techniques ; il transforme les preuves logicielles en un rapport de valorisation et d’assurance certifié : un langage commun pour la valeur, le risque et la responsabilité du logiciel.

«L’IA transforme la manière dont les logiciels sont conçus, mais les organisations ont encore besoin de savoir ce qu’ils valent et quels risques ils représentent. Codeego rend la valeur logicielle visible, mesurable et certifiable, avec l’indépendance d’un Tiers de Confiance : le logiciel n’est plus simplement une préoccupation technique, mais, dans bien des cas, la valeur même de l’organisation.»

Saioa Echebarria, Présidente, Codeego

Ce lancement intervient alors que le risque logiciel devient un enjeu stratégique, porté par la réglementation (DORA, NIS2, l’EU AI Act, le Règlement européen sur la cyber-résilience et des référentiels tels que SOC 2), la résilience cyber et le développement assisté par IA, poussant les organisations à se demander si leur logiciel est sécurisé et correctement gouverné.

La Valorisation Certifiée de Logiciels est disponible dès maintenant auprès de Codeego, avec des rapports à partir de 99 £ exécutés en moins de 20 minutes.

À propos de Codeego

Codeego Ltd, une société basée au Royaume-Uni-, fournit une Valorisation Technique et Économique indépendante et propulsée par l’IA de bases de code logicielles en tant que Tiers de Confiance (Trusted Third Party). Il aide les organisations à mesurer, prouver et gouverner la valeur logicielle dans les contextes technologique, financier, d’audit, de conformité, d’approvisionnement, juridique, d’investissement et du secteur public.

Contact presse

press@codeego.com

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