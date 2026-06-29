„France Licensing Day“ findet am 30. Juni erneut statt – mit internationalen Marken und exklusiver Keynote von Carrefour

PARIS, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der „France Licensing Day“ findet am 30. Juni im Pavillon Chesnaie du Roy im Parc Floral de Paris zum vierten Mal statt und bringt die französische Lizenzbranche zu einem einzigartigen Tag voller Networking, strategischer Treffen und Einblicke in die Branche zusammen. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Licensing International organisiert wird, präsentiert über 30 ausstellende Marken, ein erweitertes Rahmenprogramm mit branchenführenden Führungskräften sowie die renommierten „Licensing International France Awards“.

Frankreich: Eine treibende Kraft im westeuropäischen Lizenzgeschäft

Frankreich gilt als Eckpfeiler des westeuropäischen Markenlizenzmarktes und verfügt über weltweit bekannte geistige Eigentumsrechte aus den Bereichen Animation, Verlagswesen, Sport, Mode und Unterhaltung. Kultmarken wie Le Petit Prince, Xilam, 24h Le Mans, Le Ballon d’Or und Chefclub verdeutlichen die vielfältige kreative Leistung und die wirtschaftliche Stärke des Landes im Bereich des Lizenzgeschäfts.

„Die Verlegung des France Licensing Day an einen größeren Veranstaltungsort spiegelt die unglaubliche Dynamik wider, die wir derzeit in der gesamten französischen Lizenzbranche beobachten. Mit einer außergewöhnlichen Auswahl an teilnehmenden globalen Marken unterstreicht die diesjährige Veranstaltung Frankreichs Stellung als wichtiger Treffpunkt in der Lizenzbranche“, so Matthieu Battini, EMEA-Vertriebsleiter bei der Global Licensing Group.

Erweitertes inhaltliches Programm liefert strategische Erkenntnisse

Die diesjährige Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm, das von Licensing International France und der Global Licensing Group zusammengestellt wurde, darunter vier von Experten geleitete Seminare, die sowohl Neulingen als auch erfahrenen Fachleuten praktische Erkenntnisse vermitteln sollen.

Die Eröffnungsveranstaltung „Grundlagen der Lizenzierung: Die wesentlichen Mechanismen verstehen“ wird von Laurent Taieb, dem Co-Präsidenten von Licensing International France, moderiert. Diese Einführungssitzung bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen des Lizenzwesens und vermittelt den Teilnehmern das notwendige Wissen, um sich in der Branche zurechtzufinden.

Keynote-Vortrag: „Lizenzgeschäft bei Carrefour: Von der Strategie bis zur Umsetzung“

Marianne Lesimple, Leiterin des Bereichs Freizeit und Spielzeug bei Carrefour, und Carole Martine, Leiterin des Bereichs DTR & Projekte bei Carrefour, gewähren einen exklusiven Einblick in das Lizenzgeschäft von Carrefour. In der Präsentation werden die Themen Teamorganisation, Auswahlkriterien für Marken und Lizenznehmer, multinationale Vertriebsplanung, Strategien zur Verkaufsförderung im Laden sowie die Umsetzung von Handelsmarketingmaßnahmen für erfolgreiche Markenkollaborationen behandelt.

„Wenn Lizenzen Verlagswesen, Audio und Produkte miteinander verbinden“

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick hinter die Kulissen und können die Synergien zwischen Rechteinhabern, Verlagen und neuen Anwendungsbereichen erkunden. Branchenexperten werden Erfahrungen aus erster Hand, Einblicke in den täglichen Betrieb und Kriterien für die Lizenzauswahl vermitteln, wobei ein besonderer Schwerpunkt darauf liegt, wie Verlagsmarken erfolgreich in neue Produktkategorien expandieren. An der Veranstaltung nehmen Marie Le Guen, Leiterin der Lizenzabteilung bei Tonies, David Jolly, Marketing- und Kommunikationsmanager bei Le Petit Prince Licensing, sowie Yolaine de La Rochefoucauld, Koordinations- und Entwicklungsmanagerin beim Editis-Jugendzentrum, teil.

„Trends im Lizenzgeschäft: Den Markt entschlüsseln und zukünftige Chancen erkennen“

Eine umfassende Analyse der aktuellen Lizenztrends über alle demografischen Gruppen und Kategorien hinweg, die strategische Erkenntnisse zur Identifizierung von Wachstumschancen für den Zeitraum 2026–2027 liefert. Aurélie Passot, Lizenz- und Markendiversifizierungsberaterin, und Philippe Guinaudeau, CEO von Brand Trends, werden diese zukunftsorientierte Diskussion leiten.

Licensing International France Awards

Der Tag endet mit den „Licensing International France Awards“, bei denen die innovativsten Markenerweiterungen, Einzelhändler und Lizenznehmer des Landes ausgezeichnet werden.

Zu den bestätigten Ausstellern zählen Branchenführer

Paramount, Netflix, Warner Bros. Discovery, Authentic Brands Group, Universal, Asterix, Sanrio, Le Petit Prince, Nintendo, Mattel, Bandai Namco, StudioCanal, Hari und viele weitere. Die vollständige Ausstellerliste finden Sie unter www.francelicensingday.com.

Informationen zur Anmeldung

Die Anmeldung für den France Licensing Day ist weiterhin möglich. Sichern Sie sich Ihren Platz bei Frankreichs größtem Branchentreffen, indem Sie www.francelicensingday.com besuchen.

Über France Licensing Day & Awards

„France Licensing Day & Awards“ ist die führende Veranstaltung der französischen Lizenzbranche, bei der Lizenzgeber, Lizenznehmer, Einzelhändler und Dienstleister zu einem Tag voller Networking, Geschäftsabschlüsse und Feierlichkeiten zusammenkommen. Die von der Global Licensing Group in Zusammenarbeit mit Licensing International France organisierte Veranstaltung präsentiert das Beste, was Frankreich in Sachen Lizenzierung an Talent und Innovation zu bieten hat.

Über Global Licensing Group

Die Global Licensing Group bei Informa Markets, eine Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Messeveranstalter und Medienpartner der Lizenzbranche. Ihre Mission ist es, weltweit Lizenzmöglichkeiten zu schaffen, indem sie Marken und Produkte zusammenbringt. Die folgenden Veranstaltungen und Informationsprodukte werden von der Global Licensing Group bei Informa Markets für die Lizenzbranche organisiert: Licensing Expo, Brand Licensing Europe, Licensing Expo Shanghai und License Global. Die Veranstaltungen der Global Licensing Group werden von Licensing International gesponsert.

Über Licensing International

Licensing International ist der führende Branchenverband der weltweiten Markenlizenzbranche mit einem Umsatz von über 356 Milliarden US-Dollar. Die Mission von Licensing International besteht darin, das Wachstum des Markenlizenzgeschäfts weltweit zu fördern, die Professionalität der in diesem Bereich tätigen Fachleute zu steigern und in der gesamten Geschäftswelt ein stärkeres Bewusstsein für die Vorteile des Lizenzgeschäfts zu schaffen. Seit der Gründung im Jahr 1985 profitieren mehr als 1.500 Mitgliedsunternehmen von Licensing International in über 40 Ländern von einer Vielzahl von Vorteilen, darunter ein umfangreiches Fortbildungsangebot und weltweite Networking-Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.LicensingInternational.org.

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