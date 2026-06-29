Le France Licensing Day revient le 30 juin avec des marques internationales et une intervention exclusive de Carrefour

PARIS, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le France Licensing Day revient pour sa quatrième édition le 30 juin au Pavillon Chesnaie du Roy du Parc Floral de Paris. Cet événement réunira les acteurs français du secteur du licensing pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du réseautage, des rencontres stratégiques et du partage d’expertise. Organisé en partenariat avec Licensing International, l’événement réunira plus de 30 marques exposantes et proposera un programme enrichi, avec la participation de dirigeants de premier plan du secteur ainsi que la prestigieuse cérémonie des Licensing International France Awards.

La France : une place forte du licensing en Europe de l’Ouest

Avec un portefeuille de propriétés intellectuelles de renommée mondiale couvrant des domaines aussi variés que l’animation, l’édition, le sport, la mode et le divertissement, la France s’impose comme un pilier du marché européen du licensing de marque. Des marques emblématiques telles que Le Petit Prince, Xilam, les 24 Heures du Mans, le Ballon d’Or et Chefclub illustrent la diversité de la création française et la puissance commerciale du pays dans le secteur du licensing.

« Le déménagement du France Licensing Day vers un site plus vaste témoigne de l’extraordinaire dynamique que connaît actuellement le secteur français du licensing. En réunissant un éventail exceptionnel de marques internationales, l’édition de cette année confirme la position de la France en tant que carrefour incontournable de l’industrie mondiale du licensing », a déclaré Matthieu Battini, directeur commercial EMEA du Global Licensing Group.

Un programme au contenu enrichi qui offre des perspectives stratégiques

L’édition 2026 propose un programme étoffé. Élaboré par Licensing International France et le Global Licensing Group, ce programme comprend notamment quatre séminaires animés par des experts et conçus de manière à apporter des enseignements concrets tant aux nouveaux venus qu’aux professionnels chevronnés.

Intitulée « Les fondamentaux du licensing : comprendre les mécanismes essentiels du marché », la session d’ouverture sera animée par Laurent Taieb, coprésident de Licensing International France. Cette session d’introduction offrira une vue d’ensemble complète des fondamentaux du licensing et fournira aux participants les connaissances essentielles pour évoluer dans ce secteur.

Présentation principale : « Le licensing chez Carrefour : de la stratégie à la mise en œuvre »

Marianne Lesimple, directrice du pôle Loisirs et Jouets du groupe Carrefour, et Carole Martine, responsable DTR et Projets chez Carrefour, proposeront une présentation exclusive des activités de licensing de l’enseigne. Cette présentation abordera l’organisation des équipes, les critères de sélection des marques et des licenciés, la planification de la distribution multinationale, les stratégies d’activation en magasin ainsi que la mise en œuvre du marketing commercial pour des collaborations réussies entre marques.

« Quand le licensing crée des liens entre édition, audio et produits dérivés »

Les participants pourront découvrir les coulisses des synergies entre détenteurs de droits, éditeurs et applications émergentes. Des experts du secteur partageront leur expérience de terrain, leur vision des pratiques quotidiennes du métier ainsi que les critères qui guident la sélection des licences, en mettant l’accent sur la manière dont les marques issues de l’édition parviennent à se développer dans de nouvelles catégories de produits. Cette session réunira Marie Le Guen, responsable du licensing chez Tonies, David Jolly, responsable du marketing et de la communication chez Le Petit Prince Licensing, ainsi que Yolaine de La Rochefoucauld, responsable de la coordination et du développement au sein du pôle Jeunesse d’Editis.

« Les tendances du licensing : décrypter le marché et identifier les opportunités d’avenir »

Cette session proposera une analyse approfondie des tendances actuelles du licensing, tous publics et toutes catégories confondus, afin d’offrir des clés de lecture stratégiques pour identifier les principales opportunités de croissance à l’horizon 2026-2027. Aurélie Passot, consultante en licensing et diversification de marque, et Philippe Guinaudeau, PDG de Brand Trends, animeront cette discussion tournée vers les perspectives d’avenir.

Licensing International France Awards

La journée s’achèvera par la cérémonie des Licensing International France Awards qui récompensera les extensions de marque, les distributeurs et les licenciés les plus innovants du pays.

Parmi les exposants confirmés figurent des leaders du secteur

Paramount, Netflix, Warner Bros. Discovery, Authentic Brands Group, Universal, Astérix, Sanrio, Le Petit Prince, Nintendo, Mattel, Bandai Namco, StudioCanal, Hari et bien d’autres encore. Vous pouvez consulter la liste complète des exposants sur www.francelicensingday.com.

Informations sur les modalités d’inscription

Les inscriptions pour le France Licensing Day restent ouvertes. Pour réserver votre place et profiter du plus grand rassemblement du secteur du licensing en France, rendez-vous sur www.francelicensingday.com.

À propos du France Licensing Day & Awards

Le France Licensing Day & Awards est l’événement incontournable de l’industrie française du licensing ; il réunit concédants de licence, licenciés, détaillants et prestataires de services pour une journée dédiée au réseautage, à la conclusion d’accords et à la célébration des succès de l’industrie. Organisé par le Global Licensing Group en partenariat avec Licensing International France, l’événement met en lumière l’excellence et l’innovation des talents français dans le domaine du licensing.

À propos du Global Licensing Group

Le Global Licensing Group d’Informa Markets, filiale d’Informa plc (LON : INF), est le principal organisateur de salons professionnels et partenaire média de l’industrie du licensing. Il a pour mission de favoriser les opportunités de licensing dans le monde entier en mettant en relation marques et produits. Les événements et supports d’information suivants sont produits pour le secteur du licensing par le Global Licensing Group (Informa Markets) : Licensing Expo, Brand Licensing Europe, Licensing Expo Shanghai et License Global. Les événements du Global Licensing Group sont parrainés par Licensing International.

À propos de Licensing International

Licensing International est la principale organisation professionnelle du secteur mondial du licensing de marque, une industrie qui pèse à elle seule plus de 356 milliards de dollars. La mission de Licensing International est de favoriser le développement du licensing de marque à l’échelle mondiale, de renforcer le niveau de professionnalisme des acteurs du secteur et de mieux faire connaître les avantages du licensing auprès de l’ensemble des acteurs économiques. Fondée en 1985, l’organisation compte plus de 1 500 entreprises membres réparties dans plus de 40 pays ; celles-ci bénéficient d’un large éventail d’avantages, notamment des programmes de formation approfondis et des événements de réseautage internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LicensingInternational.org.

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