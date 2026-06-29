Vorstellung von Circeus: die KI-native Holdinggesellschaft – und Bekanntgebung einer neuen Eigenkapitalfinanzierung

Die Gruppe hinter Shop Circle führt Circeus als Marke ihrer Holdinggesellschaft ein, gestützt durch eine neue Kapitalbeteiligung der EBWE Shop Circle bleibt weiterhin der Geschäftsbereich für Einzelhandels- und Handelssoftware der Gruppe. Die Investition wird den Einsatz von KI im gesamten Portfolio beschleunigen und die weitere Übernahme von Softwareunternehmen finanzieren, die die Grundlage der täglichen Wirtschaft bilden.

LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circeus, die KI-native Holdinggesellschaft für geschäftskritische Software, hat heute ihre Gründung bekanntgegeben, verbunden mit einer Kapitalbeteiligung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) unter Beteiligung weiterer Investoren.

Mit dieser Einführung wird Circeus als Holdingmarke der Unternehmensgruppe vorgestellt, was das breitere B2B-Softwareportfolio widerspiegelt, das die Gruppe nun betreibt und in das KI durchgängig integriert ist. Die Investition wird dazu beitragen, die zentralen KI-Entwicklungskapazitäten der Gruppe auszubauen und weitere Übernahmen zu unterstützen.

Die KI-native Holdinggesellschaft

Circeus hat in den letzten vier Jahren 18 Übernahmen getätigt und betreut weltweit mehr als 200.000 Unternehmen. Die Gruppe wächst profitabel und erzielt in diesem Jahr einen höheren Umsatz als in den beiden Vorjahren zusammen; weitere Übernahmen sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Von Strategie zu Ergebnissen

In den vergangenen drei Jahren hat sich der Einsatz von KI von der Experimentierphase hin zu einem flächendeckenden Einsatz im gesamten Portfolio entwickelt. Dies zeigt sich heute in der Leistung:

Zweistelliger Anteil an den Netto-Neubuchungen dank KI-gestützter Funktionen

Bis zu ca. 80 % Automatisierung des Kundenerlebnisses in mehreren Produkten

Steigerungen der Entwicklerproduktivität um 100 % und mehr durch KI-gestützte Arbeitsabläufe





Diese Ergebnisse zeigen sich durchgängig in verschiedenen Geschäftsbereichen und belegen damit, dass es sich um ein reproduzierbares Modell handelt, das die Produktleistung, die betriebliche Effizienz und das EBITDA nach der Übernahme verbessert – und nicht nur um vereinzelte Erfolge.

Ein Compounding-Modell mit KI als Betriebssystem

Circeus wächst anhand eines wiederholbaren Modells: durch die gezielte Übernahme von Softwareunternehmen und deren Anbindung an eine zentrale KI-Plattform, wobei Agenten und Funktionen einmalig entwickelt und dann im gesamten Portfolio eingesetzt werden. Nach der Übernahme integriert Circeus KI in seine Produkte, automatisiert Abläufe und nutzt Infrastruktur, Daten und Erkenntnisse konzernweit wieder.

Jede Verbesserung verstärkt die Wirkung der vorherigen, wodurch ein struktureller Vorteil entsteht, den einzelne Softwareunternehmen nur schwer nachahmen können. KI ist keine Ebene, die jedem Produkt zusätzlich überlagert wird; sie ist das Betriebssystem der Unternehmensgruppe, das Software von Erfassungssystemen zu Handlungssystemen überführt und Aufgaben in Ergebnisse umwandelt.

Ein dauerhaftes Zuhause für Gründer

Gründer, die an Circeus verkaufen, erhalten ein dauerhaftes Zuhause für ihr Unternehmen: Marken, Teams und Kundenbeziehungen bleiben erhalten, während die Gruppe KI-Technologie, Wachstumskompetenz und zentralisierte Backoffice-Unterstützung einbringt.

Was sie sagten

„Da die KI Software von passiven Werkzeugen zu Systemen weiterentwickelt, die handeln und Aufgaben ausführen, vergrößert sich der adressierbare Markt für diese Technologie um ein Vielfaches. Wir entwickeln die Plattform, um diesen Wandel zu nutzen. „Wir haben keine Kapitalbeschaffung durchgeführt, da wir profitabel und gut kapitalisiert sind, aber wir haben uns entschieden, der EBWE angesichts ihres institutionellen Ansehens Raum zu geben und uns stärker auf einen Markt zu konzentrieren, der zahlreiche attraktive Chancen bietet“, so Luca Cartechini, Gründer und CEO von Circeus.

„In verschiedenen Geschäftsbereichen haben wir bewiesen, dass die Weiterentwicklung eines Produkts hin zu einer KI-nativen Form einen grundlegenden Wandel in dem Markt bewirken kann, den es bedient. Das Schwierige daran ist, dies immer wieder zu tun, und genau das haben wir aufgebaut: eine zentrale technische Kompetenz, die jede Transformation zur Grundlage für die nächste macht“, so Gian Maria Gramondi, Gründer und COO von Circeus.

„Mit einem bisher eingeworbenen Gesamtkapital von mehr als 220 Mio. USD verfügen wir über beträchtliche finanzielle Mittel, die wir in einem äußerst attraktiven Akquisitionsumfeld einsetzen können, wobei in den kommenden Monaten voraussichtlich mehrere Transaktionen abgeschlossen werden.“ „Mit jedem einzelnen Geschäft stellen wir ein reproduzierbares Geschäftsmodell unter Beweis, das bei allen von uns erworbenen und betriebenen Objekten zu einer Steigerung des EBITDA und zu starken Renditen führt“, so Robin Hardt, CFO von Circeus.

„Wir unterstützen ein Team, das KI in die unverzichtbare Software integriert, auf die sich Unternehmen in unseren Regionen tagtäglich verlassen, und das Wachstumsmodell von Circeus steht in engem Einklang mit dem langfristigen Auftrag der EBWE. Der Markt für die Einbindung von KI in die Realwirtschaft ist enorm, und wir freuen uns darauf, Circeus gemeinsam mit einer starken Investorengruppe auf diesem Weg zu unterstützen“, sagte Bruno Lusic, Investor bei der EBWE

Die langfristige Perspektive der EBWE steht im Einklang mit dem Ansatz von Circeus, Plattformen über Jahrzehnte hinweg – und nicht nur über einzelne Quartale – aufzubauen. Durch diese Investition beläuft sich das von der Gruppe eingeworbene Eigenkapital auf insgesamt mehr als 120 Mio. USD und das insgesamt eingeworbene Kapital auf mehr als 220 Mio. USD, unterstützt von NFX, QED Investors, Nextalia, 645 Ventures, 3VC, Endeavor Catalyst, CDP Venture Capital sowie einer Kreditfazilität in Höhe von über 100 Mio. USD von der i80 Group

Blick in die Zukunft

Trotz des rasanten Tempos der KI-Innovationen befindet sich die Einführung in der Realwirtschaft noch in einem frühen Stadium. Derzeit gibt nur etwa jedes fünfte Unternehmen in Europa und den USA an, KI einzusetzen. [1]

Circeus hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lücke bei der Einführung künstlicher Intelligenz zu schließen, indem es modernste Funktionen in die geschäftskritische Software integriert, auf die sich Unternehmen verlassen. Die Alltagswirtschaft basiert auf Software, die den Warenverkehr ermöglicht, den Handel antreibt und spezialisierte Branchen unterstützt. Circeus ist der Ansicht, dass KI dort den größten Nutzen bringt, wo das Fachwissen am tiefsten ist, weshalb vertikale Software mit ihren firmeneigenen Arbeitsabläufen und Daten eine zentrale Rolle im Portfolio der Gruppe einnimmt.

Die Plattformen der nächsten Generation werden Aufgaben ausführen und nicht nur Werkzeuge bereitstellen – und dieser Wandel hat bereits begonnen.

Über Circeus

Circeus ist die KI-native Holdinggesellschaft für geschäftskritische Software. Die Gruppe erwirbt und entwickelt vertikale Softwareunternehmen, die die Alltagswirtschaft antreiben, und integriert dabei mithilfe ihres zentralen Entwicklungsteams künstliche Intelligenz, um Software von reinen Erfassungssystemen zu Handlungssystemen weiterzuentwickeln. Circeus ist in London, Mailand und Sarajevo tätig. Shop Circle, der Geschäftsbereich für Handelssoftware des Unternehmens, betreut Einzelhändler, Großhändler und Marken weltweit.

Über die EBWE

Die EBWE ist eine der weltweit führenden multilateralen Entwicklungsbanken mit einem Portfolio von rund 62 Mrd. Euro und Investitionen in Höhe von mehr als 220 Mrd. Euro, die seit 1991 in über 7.800 Projekte geflossen sind. Die Bank verfügt zudem über spezielle Eigenkapitalkapazitäten, mit denen sie das Wachstum, die Innovation und die nachhaltige Entwicklung des Privatsektors in allen ihren Regionen fördert.

Hinweise für Redakteure

[1] Quellen: Eurostat, „20% of EU enterprises use AI technologies“: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251211-2;

US Census Bureau, „AI Use at U.S. Businesses“: https://www.census.gov/library/stories/2026/05/ai-use-businesses.html.

Beide Berichte weisen auf einen Einsatz von KI in Unternehmen von etwa 20 % in der EU und von 17–20 % in den USA hin.