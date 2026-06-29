Présentation de Circeus, la société holding nativement axée sur l’IA, et annonce d’un nouveau financement en fonds propres

Le groupe à l’origine de Shop Circle lance Circeus en tant que nouvelle marque de sa société holding, avec le soutien d’un nouvel investissement en fonds propres de la BERD. Shop Circle poursuit ses activités en tant que division du groupe dédiée aux logiciels de commerce et de distribution. Cet investissement permettra d’accélérer le déploiement de l’IA dans l’ensemble du portefeuille et de financer la poursuite des acquisitions d’éditeurs de logiciels qui soutiennent l’économie du quotidien.

LONDRES, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circeus, la société holding nativement axée sur l’IA et spécialisée dans les logiciels critiques, a annoncé aujourd’hui son lancement, accompagné d’un financement en fonds propres de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), auquel participent également d’autres investisseurs.

Avec ce lancement, Circeus devient la marque de la société holding du groupe, en cohérence avec l’élargissement de son portefeuille de logiciels B2B, désormais intégralement enrichi par l’IA. Cet investissement permettra de renforcer les capacités centrales d’ingénierie en IA du groupe et de soutenir la poursuite de sa stratégie d’acquisitions.

La société holding nativement axée sur l’IA

Au cours des quatre dernières années, Circeus a réalisé 18 acquisitions. Elle dessert désormais plus de 200 000 entreprises dans le monde. Le groupe, qui affiche une croissance rentable, génère cette année un chiffre d’affaires supplémentaire supérieur à celui enregistré sur les deux années précédentes cumulées, tout en prévoyant de nouvelles acquisitions dans les mois à venir.

De la stratégie aux résultats

Au cours des trois dernières années, l’IA est passée du stade de l’expérimentation à celui d’un déploiement à grande échelle dans l’ensemble du portefeuille du groupe. Aujourd’hui, cette évolution se traduit par des résultats concrets :

Une part à deux chiffres des nouvelles réservations nettes est générée par des fonctionnalités basées sur l’IA.

Jusqu’à près de 80 % des interactions liées à l’expérience client sont désormais automatisées dans plusieurs produits

Une amélioration de plus de 100 % de la productivité des développeurs grâce à des workflows assistés par l’IA





Constants d’une entreprise à l’autre, ces résultats témoignent d’un modèle reproductible qui améliore la performance des produits, l’efficacité opérationnelle et l’EBITDA post-acquisition, plutôt que de simples succès isolés.

Un modèle de croissance cumulatif, avec l’IA comme système d’exploitation

Circeus se développe en s’appuyant sur un modèle reproductible : l’acquisition sélective d’éditeurs de logiciels et leur connexion à une capacité d’IA centralisée où des agents et des compétences sont développés une seule fois avant d’être déployés à l’échelle de l’ensemble du portefeuille. Après chaque acquisition, Circeus intègre l’IA aux produits, automatise les opérations et mutualise l’infrastructure, les données ainsi que les enseignements tirés au sein du groupe.

Chaque amélioration s’accumule, créant ainsi un avantage structurel difficile à reproduire pour les entreprises de logiciels indépendantes. L’IA n’est pas ici une simple couche technologique ajoutée à chaque produit ; elle constitue le système d’exploitation du groupe et transforme les logiciels de systèmes d’enregistrement en systèmes d’action capables de convertir des tâches en résultats.

Un partenaire de long terme pour les fondateurs

Les fondateurs qui rejoignent Circeus trouvent un cadre pérenne pour le développement de leur entreprise : les marques, les équipes et les relations clients sont préservées, tandis que le groupe apporte son expertise en ingénierie de l’IA, en accélération de la croissance et en soutien administratif centralisé.

Ce qu’ils ont dit

« À mesure que l’IA fait évoluer les logiciels, qui passent du stade d’outils passifs à celui de systèmes capables d’agir et d’exécuter des tâches, le marché adressable du secteur technologique connaît une expansion de plusieurs ordres de grandeur. Nous bâtissons la plateforme qui permettra de tirer pleinement parti de cette transformation. Nous ne cherchions pas à lever des fonds, car nous sommes rentables et disposons de solides capitaux, mais nous avons choisi d’ouvrir notre capital à la BERD, compte tenu de son prestige institutionnel, et pour renforcer notre présence sur un marché qui offre plusieurs opportunités attrayantes », a déclaré Luca Cartechini, fondateur et PDG de Circeus.

« Dans différents secteurs, nous avons démontré que la transformation d’un produit en une solution nativement conçue autour de l’IA peut élargir considérablement son marché potentiel. Le plus difficile est de reproduire ce modèle à grande échelle, et c’est précisément ce que nous avons bâti : une capacité d’ingénierie centralisée qui fait de chaque transformation le socle de la suivante », a déclaré Gian Maria Gramondi, fondateur et directeur des opérations (COO) de Circeus.

« Avec plus de 220 millions de dollars de capitaux levés à ce jour, nous disposons d’une capacité d’investissement significative pour agir dans un environnement d’acquisition particulièrement attractif, avec plusieurs opérations qui devraient être finalisées au cours des prochains mois. Opération après opération, nous démontrons la pertinence d’un modèle opérationnel reproductible qui génère une amélioration de l’EBITDA et de solides rendements sur l’ensemble des actifs que nous acquérons et exploitons », a déclaré Robin Hardt, directeur financier de Circeus.

« Nous soutenons une équipe qui intègre l’IA aux logiciels essentiels dont dépendent au quotidien les entreprises de nos régions ; par ailleurs, le modèle de croissance cumulative de Circeus s’inscrit parfaitement dans le mandat à long terme de la BERD. Le marché de l’intégration de l’IA dans l’économie réelle est immense, et nous sommes ravis d’accompagner Circeus, aux côtés d’un groupe d’investisseurs solides, tout au long de son parcours », a déclaré Bruno Lusic, investisseur à la BERD.

La vision à long terme de la BERD est en parfaite adéquation avec l’approche de Circeus qui consiste à bâtir des plateformes génératrices de valeur cumulative, sur des décennies plutôt que sur des trimestres. Cet investissement porte le total des fonds propres levés par le groupe à plus de 120 millions de dollars et le montant total des capitaux mobilisés à plus de 220 millions de dollars, avec le soutien de NFX, QED Investors, Nextalia, 645 Ventures, 3VC, Endeavor Catalyst et CDP Venture Capital, ainsi qu’une facilité de crédit de plus de 100 millions de dollars accordée par i80 Group.

Perspectives d’avenir

Malgré le rythme effréné de l’innovation en matière d’IA, son adoption au sein de l’économie réelle n’en est encore qu’à ses débuts. À l’heure actuelle, seule une entreprise sur cinq environ déclare utiliser l’IA, en Europe comme aux États-Unis. [1]

Circeus a pour vocation de contribuer à combler ce fossé en intégrant des capacités de pointe aux logiciels critiques dont dépendent les entreprises. L’économie du quotidien repose sur des logiciels qui permettent de faire circuler les biens, de dynamiser le commerce et d’accompagner des secteurs spécialisés. Circeus est convaincue que l’IA produit ses effets les plus importants là où l’expertise métier est la plus forte. C’est pourquoi les logiciels verticaux, avec leurs workflows propriétaires et leurs données spécifiques, occupent une place centrale au sein du portefeuille du groupe.

La prochaine génération de plateformes ne se contentera plus de fournir des outils : elle exécutera directement le travail. Et cette transition est déjà en cours.

À propos de Circeus

Spécialisée dans les logiciels critiques, Circeus est une société holding nativement axée sur l’IA. Le groupe acquiert et fait évoluer des éditeurs de logiciels verticaux qui soutiennent l’économie du quotidien ; grâce à son équipe d’ingénierie centrale, il y intègre l’IA afin de transformer les logiciels en les faisant passer du stade de simples systèmes d’enregistrement de données à celui de véritables systèmes d’action. Circeus opère depuis Londres, Milan et Sarajevo. Shop Circle, sa division de logiciels de commerce, dessert des distributeurs, des grossistes et des marques dans le monde entier.

À propos de la BERD

La BERD est l’une des principales banques multilatérales de développement au monde ; elle dispose d’un portefeuille d’environ 62 milliards d’euros et a investi plus de 220 milliards d’euros depuis 1991 dans plus de 7 800 projets. La Banque dispose également de capacités dédiées aux investissements en fonds propres, soutenant ainsi la croissance du secteur privé, l’innovation et le développement durable dans l’ensemble de ses régions d’intervention.

Notes à l’attention des rédacteurs

[1] Sources : Eurostat, « 20 % des entreprises de l’UE utilisent des technologies d’IA » : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251211-2 ;

US Census Bureau, « Utilisation de l’IA par les entreprises américaines » : https://www.census.gov/library/stories/2026/05/ai-use-businesses.html.

Les deux rapports indiquent un taux d’utilisation de l’IA par les entreprises d’environ 20 % dans l’UE et de 17 à 20 % aux États-Unis.