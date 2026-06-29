Wooptix installe le premier système de métrologie Phemet® au CEA Leti

GRENOBLE, France et TENERIFE, Espagne, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wooptix, acteur majeur de l'innovation en métrologie des semi-conducteurs fondée sur l'imagerie de phase par front d'onde, a annoncé aujourd'hui l'installation de son système Phemet® au CEA-Leti (Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information) à Grenoble. Cette installation marque une étape clé dans le développement de l'entreprise et renforce sa présence dans le domaine de la métrologie et du contrôle des procédés pour l'industrie des semi-conducteurs. Installé le 4 mai 2026, le système soutiendra des travaux communs sur la signature des procédés technologiques à l’échelle du wafer, la nanotopographie et la métrologie associée aux procédés de packaging avancé dans l’environnement d’une salle blanche industrielle. Cet accord a été mis en avant lors des Leti Innovation Days/LID World Summit, l’événement annuel phare du CEA-Leti, qui s’est tenu du 23 au 25 juin à Grenoble.

«Cette installation représente une étape majeure pour Wooptix et une avancée nécessaire dans notre feuille de route pour soutenir les principaux fabricants de semi‑conducteurs dans le monde », a déclaré José Manuel Ramos, CEO de Wooptix. «Notre collaboration avec le CEA-Leti nous permettra de valider le Phemet® dans un environnement de salle blanche conforme aux standards industriels et d'accompagner le développement de procédés de nouvelle génération aux côtés des leaders du secteur. Ce projet renforce notre présence à Grenoble, un pôle européen de référence pour l'innovation et l'industrie des semi-conducteurs.»

Cette installation marque le premier déploiement du Phemet®, l'équipement de métrologie développé par Wooptix pour l'industrie des semi-conducteurs. Cette collaboration permettra à Wooptix de tester et d'optimiser sa technologie directement sur des procédés à l'état de l'art, tout en explorant de nouveaux cas d'usage au sein de l'une des infrastructures de R&D les plus avancées d'Europe.

«Le CEA-Leti est enthousiaste à l'idée d'évaluer les performances de la première plateforme Wooptix entièrement automatisée pour wafers de 300 mm, une étape majeure qui permettra le déploiement d'un large éventail d'applications à l'échelle industrielle. Notre collaboration avec Wooptix ouvre de nouvelles perspectives pour relever les défis de la métrologie liés à la nanotopographie des wafers», a déclaré Viorel Balan, chef de projet de la collaboration. «En utilisant la plateforme Phemet®, nous visons à approfondir notre compréhension des procédés de fabrication des semi-conducteurs, à soutenir des initiatives de recherche dans le cadre de projets européens et à accélérer le développement des technologies de packaging avancé de nouvelle génération.»

Système de métrologie Wooptix Phemet®

Wooptix a lancé son système de métrologie Phemet® en novembre 2025. Il réalise des mesures ultrarapides et extrêmement précises de la forme et de la géométrie des wafers, avec une résolution inférieure au nanomètre. Phemet® répond au besoin croissant d'un contrôle plus performant des procédés de fabrication en production de masse, alors que l'industrie poursuit son évolution vers des dispositifs toujours plus performants, plus compacts et plus complexes, caractérisés par des dimensions nanométriques et de nouvelles approches d'intégration.

À propos de Wooptix

Wooptix s’est imposée comme un leader de l’innovation en métrologie des semi‑conducteurs grâce à l’utilisation de l’imagerie de phase par front d’onde (Wavefront Phase Imaging, WFPI), une technologie issue de la recherche en optique adaptative pour l’astronomie. L'équipe pluridisciplinaire de Wooptix révolutionne la métrologie des semi-conducteurs grâce à des systèmes et des algorithmes propriétaires, offrant une résolution inégalée et la technologie de mesure en ligne la plus rapide pour le contrôle des procédés. Des solutions ont déjà été déployées avec succès chez plusieurs clients dans le monde. Wooptix est présente à Tenerife et Madrid (Espagne) ainsi qu’à Grenoble (France).

Pour plus d’informations: www.wooptix.com.

À propos du CEA‑Leti (France)

Le CEA‑Leti, institut de recherche technologique du CEA, est un leader mondial des technologies de miniaturisation permettant des solutions innovantes, économes en énergie et sécurisées pour l’industrie. Fondé en 1967, il est pionnier dans les micro‑ et nanotechnologies, proposant des solutions différenciatrices pour les grandes entreprises, les PME et les startups. Le CEA‑Leti relève des défis majeurs dans les domaines de la santé, de l’énergie et du numérique. Des capteurs au traitement des données et aux solutions de calcul, ses équipes multidisciplinaires s’appuient sur des infrastructures de pré‑industrialisation de premier plan.

Avec plus de 2 000 collaborateurs, un portefeuille de 3 200 brevets, 14 000 m² de salles blanches et une politique claire en matière de propriété intellectuelle, l’institut est basé à Grenoble et dispose de bureaux à San Francisco, Bruxelles, Tokyo, Séoul et Taipei. Le CEA‑Leti a lancé 80 startups et est membre du réseau des instituts Carnot.

Pour en savoir plus: www.cea.fr/english



Expertise technologique

Le CEA joue un rôle clé dans le transfert des connaissances scientifiques et de l’innovation vers l’industrie. Cette recherche technologique de haut niveau porte notamment sur les systèmes électroniques et intégrés, de l’échelle microscopique à nanométrique. Elle trouve de nombreuses applications industrielles dans les secteurs du transport, de la santé, de la sécurité et des télécommunications, contribuant à la création de produits performants et compétitifs.



Pour plus d’informations : www.cea.fr/english

Phemet® est une marque déposée de Wooptix.

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