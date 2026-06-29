Communiqué de presse

Le 29 juin 2026

L’AFL met à jour son document cadre pour les émissions ESG et renforce son positionnement sur le marché des obligations durables

L’AFL, la banque des collectivités locales, annonce la mise à jour de son document cadre pour les émissions ESG, dans un objectif d’amélioration continue de son dispositif de financement durable.

Cette nouvelle version du document cadre est pleinement alignée avec les standards internationaux de marché, notamment les Green Bond Principles, Social Bond Principles et Sustainability Bond Guidelines, publiés par l’International Capital Market Association (ICMA).

Le document cadre actualisé a fait l’objet d’une nouvelle Second Party Opinion indépendante réalisée par EthiFinance, confirmant :

Sa cohérence avec la stratégie de développement durable de l’AFL ;

La robustesse des processus de gestion des risques ESG de la banque ;

L’impact environnemental et social significatif des projets financés.





Structurée avec l’appui de Crédit Agricole CIB, en tant que banque conseil, cette mise à jour permet désormais à l’AFL d’émettre non seulement des obligations durables, mais également des obligations spécifiquement vertes ou sociales, en fonction de la nature des projets financés.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de l’AFL, visant à renforcer sa présence sur le marché des obligations durables, un segment clé de son financement. Elle s’accompagne d’un renforcement du pilotage ESG, avec l’engagement d’émettre au moins un benchmark sous ce format annuellement.

« Cette mise à jour de notre document cadre constitue une étape importante pour consolider la crédibilité de notre démarche ESG auprès des investisseurs. Elle confirme notre volonté d’inscrire durablement l’AFL parmi les émetteurs actifs et reconnus sur le marché des obligations durables. », explique Romain Netter, Directeur exécutif, Financement à moyen et long terme de l’AFL.



Repères clés

Depuis 2020, l’AFL a déjà levé 2,4 milliards d’euros d’obligations durables , confirmant le rôle structurant de ce segment dans sa stratégie de financement.

, confirmant le rôle structurant de ce segment dans sa stratégie de financement. Le 23 juillet 2025, l’agence de notation Sustainalytics a mis à jour la notation extra financière de l’AFL, notation non sollicitée, en passant celle-ci de 16,1 à 13,7.



Documentation



L’AFL a conclu avec la Société Générale un accord, prenant effet le 15 juillet 2026, pour la reprise du rôle de teneur des comptes séquestres destinés à recevoir les sommes appelables au titre des garanties consenties par les Collectivités Membres et l’AFL-ST avant leur versement aux titulaires de Titres Garantis.



A propos de l’AFL, la banque des collectivités locales

« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants ».

Seule banque française détenue à 100% par les collectivités locales, l’AFL dispose d’un modèle unique et innovant ; celui d’une banque créée par et pour toutes les collectivités. En devenant actionnaires de l’AFL, les collectivités accèdent à un financement rapide et sur mesure pour leurs investissements locaux, tout en s’inscrivant dans une démarche de finance durable et responsable. Pour les collectivités, c’est la liberté d’investir, tout en ayant une gestion maîtrisée de leurs finances. Depuis le début de son activité en 2015, l’AFL a déjà octroyé plus de 12 milliards d’euros, dont 2 milliards en 2025, et compte aujourd’hui 1300 actionnaires.



Plus d’informations : www.afl-banque.fr

Contact presse

Justine GUIGUES – Chargée des relations presse

justine.guigues@afl-banque.fr – 06 74 94 29 66

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