Le Dr Mariusz Sapijaszko élu président de l’Association canadienne de dermatologie

OTTAWA, Ontario, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière d’annoncer la nomination du Dr Mariusz Sapijaszko au poste de président de l’ACD. Il assumera officiellement ses nouvelles fonctions à compter du 25 juin 2026.

Exerçant la dermatologie à Edmonton, le Dr Mariusz Sapijaszko, possède une vaste expérience en dermatologie médicale et chirurgicale et en recherche. Il s’intéresse particulièrement à la prévention, au dépistage et au traitement du cancer de la peau. Il a fait sa formation médicale à Calgary, avant de se spécialiser en dermatologie à l’Université de la Colombie-Britannique puis de faire un stage de perfectionnement à l’Université de Californie à San Francisco. Le Dr Sapijaszko participe activement à l’organisation du secteur médical aux niveaux provincial et national, apportant sa contribution à de nombreuses associations professionnelles. Membre de longue date de l’Association canadienne de dermatologie, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de président de l’ACD de 2016 à 2017.

Pour l’année à venir, le Dr Sapijaszko a pour objectif de renforcer le rôle et la valeur de la dermatologie au Canada. Il est résolu à faire progresser les efforts de l’ACD visant à promouvoir et à protéger la spécialité, en veillant à ce que les dermatologues conservent leur statut de leaders de la santé de la peau au sein d’un environnement de soins en équipe en pleine évolution. Il vise également à renforcer la valeur de l’adhésion à l’ACD en proposant des programmes et des services pertinents qui répondent directement aux besoins des membres. De plus, le Dr Sapijaszko s’attachera à favoriser une collaboration plus étroite entre les membres de la communauté dermatologique, en reconnaissant leurs contributions essentielles et en amplifiant leur voix collective.

« L’ACD est l’organisation nationale de dermatologie la plus importante et la plus prestigieuse au Canada. Cette distinction s’accompagne de la responsabilité d’assurer la promotion, la protection et le plaidoyer en faveur des dermatologues de toutes sous-spécialités. L’ACD doit travailler activement pour les diverses communautés de dermatologues en leur offrant à la fois un soutien logistique et de mentorat. Je crois que nous jouissons d’une tribune privilégiée pour représenter nos patients au Canada afin qu’ils puissent être traités par des dermatologues qualifiés. Tous les patients au Canada méritent d’être vus par un ou une dermatologue lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes de peau, de cheveux ou d’ongles. Il est de notre devoir de promouvoir cet objectif et de mettre en valeur les soins dermatologiques au Canada. Je suis déterminé à atteindre cet objectif », a déclaré le Dr Mariusz Sapijaszko, président de l’ACD.

Nous félicitons le Dr Sapijaszko pour son élection et nous nous réjouissons de le voir prendre les rênes de l’ACD à un moment charnière, tandis que nous continuons à travailler à l’avancement de nos priorités stratégiques.

À propos de l’ACD :

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui fait valoir le rôle essentiel que jouent les dermatologues du Canada dans le système de soins de santé du pays. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l’avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3 000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement s’étend de plus au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d’initiatives d’éducation et de notre programme d’homologation de produits.

Pour de plus amples informations sur les initiatives de l’ACD, rendez-vous à l’adresse dermatologue.ca ou participez aux conversations qui se tiennent sur nos chaînes de médias sociaux.

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Haley McDonald, coordonnatrice des communications intégrées

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