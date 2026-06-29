FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 22 au 26 juin 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 22/06/2026 au 26/06/2026

Publication du 29/06/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/06/2026FR000007475915023,7XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/06/2026FR000007475951223,81563XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2724/06/2026FR00000747598423,64405XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2725/06/2026FR000007475954323,59632XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/06/2026FR000007475953423,25618XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 10:29:53FR000007475923,9EUR50XPAR1110447-1281b173FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 10:30:13FR000007475923,6EUR7XPAR1110447-2561b173FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 14:59:48FR000007475923,6EUR93XPAR1110447-4353b173FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 09:06:46FR000007475923,9EUR45XPAR1110447-513b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:08:26FR000007475923,9EUR64XPAR1110447-1281b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:08:26FR000007475923,8EUR100XPAR1110447-2049b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:08:26FR000007475923,6EUR110XPAR1110447-4353b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:26:58FR000007475923,9EUR30XPAR1110447-5889b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:26:58FR000007475923,9EUR10XPAR1110447-6145b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:26:58FR000007475923,9EUR1XPAR1110447-6401b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:26:58FR000007475923,9EUR9XPAR1110447-6657b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:26:58FR000007475923,9EUR50XPAR1110447-6913b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:27:18FR000007475923,9EUR50XPAR1110447-7169b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:27:29FR000007475923,9EUR42XPAR1110447-7425b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:35:07FR000007475923,7EUR1XPAR1110447-7937b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 09:00:26FR000007475923,7EUR2XPAR1110447-769b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 10:10:11FR000007475923,7EUR35XPAR1110447-1025b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 10:10:11FR000007475923,6EUR6XPAR1110447-1537b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 12:58:24FR000007475923,6EUR4XPAR1110447-2305b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 13:38:16FR000007475923,6EUR37XPAR1110447-2561b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:44:45FR000007475923,7EUR9XPAR1110447-1281b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:44:45FR000007475923,7EUR71XPAR1110447-1537b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:37:53FR000007475923,7EUR100XPAR1110447-3073b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:37:53FR000007475923,6EUR63XPAR1110447-4609b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:37:53FR000007475923,6EUR100XPAR1110447-4865b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:37:53FR000007475923,5EUR200XPAR1110447-5889b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:55:37FR000007475923,3EUR69XPAR1110447-513b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:55:40FR000007475923,3EUR6XPAR1110447-769b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 12:46:49FR000007475923,3EUR36XPAR1110447-1281b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:09:21FR000007475923,2EUR67XPAR1110447-2561b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 17:09:24FR000007475923,3EUR8XPAR1110447-4609b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 17:09:24FR000007475923,3EUR42XPAR1110447-4865b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 17:09:27FR000007475923,3EUR25XPAR1110447-5121b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 17:10:25FR000007475923,3EUR50XPAR1110447-5377b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 17:10:30FR000007475923,2EUR50XPAR1110447-5889b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 22 au 26 juin 2026
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