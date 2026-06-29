Que signifie d'être Canadien aujourd'hui? De nouvelles recherches nationales montrent que les Canadiens sont globalement axés sur la famille, culturellement connectés et ouverts à différentes personnes, idées et modes de vie

TORONTO, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens se préparent à marquer la fête du Canada, de nouvelles données de l’ÉCC | Étude des consommateurs canadiens de Vividata dépeint un pays où la famille, l'identité culturelle, les coutumes traditionnelles et l'ouverture à la différence sont plus susceptibles de coexister que de concurrencer.

Plus de sept Canadiens sur dix âgés de 14 ans et plus — soit 25,8 millions de personnes, ou 71,7% — affirment qu'il n'est pas nécessaire d’avoir un lien de sang pour être de la famille. Près d'autant de personnes, soit 25,0 millions de Canadiens ou 69,5%, disent que la famille est plus importante pour eux que la carrière.

Les résultats montrent également un large soutien national à la connexion culturelle et à l'exposition à différentes valeurs. Plus de 22 millions de Canadiens, soit 61,2%, affirment trouver l'exposition à différentes cultures personnellement gratifiante. Près de six personnes sur dix estiment qu'il est important de respecter les coutumes et croyances traditionnelles, tandis que 58,5% estiment que rester connectés à leur culture ou à leur origine ethnique compte pour eux.

« La fête du Canada est un moment naturel pour se questionner sur ce qui maintient le pays uni », a déclaré Pat Pellegrini, président et chef de la direction de Vividata. « Les données montrent une image plus complexe que les divisions familières dont on entend souvent parler. Les Canadiens montrent un fort soutien à la famille, à la culture et à la tradition, tout en accordant une réelle valeur aux différences tant au niveau des perspectives qu’aux modes de vie. »

Les principales trouvailles de l’ÉCC Printemps 2026 de Vividata montrent que:

Les Canadiens nouvellement établis au pays accordent une grande importance à un milieu de travail multiculturel et aux marques axées sur une cause: Parmi les Canadiens qui vivent au Canada depuis deux à cinq ans, 56,6% préfèrent travailler dans un environnement multiculturel, comparativement à 46% des Canadiens en général. Plus de la moitié, soit 53,4%, préfèrent les marques qui soutiennent des causes qui leurs tiennent à cœur, contre 37,9% à l'échelle nationale.





Parmi les Canadiens qui vivent au Canada depuis deux à cinq ans, 56,6% préfèrent travailler dans un environnement multiculturel, comparativement à 46% des Canadiens en général. Plus de la moitié, soit 53,4%, préfèrent les marques qui soutiennent des causes qui leurs tiennent à cœur, contre 37,9% à l'échelle nationale. La plus jeune cohorte sondée au Canada allie ouverture et respect de la tradition: Chez les Canadiens âgés de 14 à 17 ans, 64,2% disent aimer être entourés de personnes, cultures, idées et modes de vie différents, tandis que 67,8% estiment qu'il est important de respecter les coutumes et croyances traditionnelles.





Chez les Canadiens âgés de 14 à 17 ans, 64,2% disent aimer être entourés de personnes, cultures, idées et modes de vie différents, tandis que 67,8% estiment qu'il est important de respecter les coutumes et croyances traditionnelles. Les Canadiens plus âgés ont la vision la plus large de la famille: Plus de trois Canadiens sur quatre âgés de 65 ans et plus, soit 76,3%, affirment que les gens n'ont pas besoin d'être liés par le sang pour être de la famille, comparativement à 64,8% des Canadiens âgés de 25 à 34 ans.





Un pays, différentes motivations

Les résultats nationaux ne signifient pas que les Canadiens forment un auditoire uniforme. Les Pilotes Vividata examinent 15 grandes catégories motivationnelles —dont l'appartenance, l'aspiration, la réussite, la sécurité et La belle vie — et montre comment la concentration de personnes qui résonnent fortement avec ces motivations peut varier d'une région à l’autre du pays.

En Colombie-Britannique, 34,7% de l'auditoire des Pilotes présente une forte résonance pour la Richesse/Succès, comparativement à 27,9% au niveau national, tandis que 27,2% affichent une forte résonance pour la réussite, comparativement à 22,5% au niveau national.

L'Alberta présente un schéma différent, avec des concentrations plus élevées d'auditoires à forte résonance pour l’Appartenance, soit 6,9% comparativement à 4,9% à l'échelle nationale; l’Aspiration, à 26,4% contre 22,4%; et La belle vie, à 12,9% contre 10,6%.

En Ontario, 33,8% de l’auditoire des Pilotes présente une forte résonance pour la Richesse/Succès, comparativement à 27,9% à l'échelle nationale, tandis que 14,4% montrent une forte résonance pour la Sécurité, contre 12,3%.

« Les Canadiens peuvent partager des valeurs importantes autour de la famille, de la culture et de l'ouverture, mais cela ne fait pas d'eux un auditoire uniforme », a déclaré Pellegrini. « Les différences que nous observons entre les marchés rappellent que les messages nationaux doivent laisser place au contexte local et aux différentes motivations que les gens apportent aux mêmes idées. »

L’ÉCC de Vividata combine les attitudes et les comportements des consommateurs avec l'utilisation des médias, les modes de vie, les démographies et les données au niveau du marché, permettant aux organisations de comprendre l'ampleur d'un auditoire ainsi que les contextes dans lesquels les messages peuvent être les plus pertinents.

À PROPOS DE VIVIDATA

Vividata est la source faisant autorité au Canada pour les analyses sur le comportement multimédia et des consommateurs, offrant des Connaissances inégalées, Décisions intelligentes. En tant que principal fournisseur national de mesure d'auditoire multiplateforme, Vividata sonde chaque année plus de 75 000 Canadiens sur 100 000+ variables, offrant la vision la plus complète de la façon dont les gens vivent, achètent et consomment les médias. Organisme à but non lucratif dirigé par des leaders de l'industrie, Vividata réinvestit dans l'innovation pour offrir des analyses inégalées axées sur la vie privée. Son étude phare, l’ÉCC | Étude des consommateurs canadiens, est la plus grande étude syndiquée au Canada, complétée par des solutions comme Spatial, Relevance et Metrica, ainsi que par des rapports spécialisés entourant les affinités envers les marques, le multiculturalisme et les sports. Pour en savoir plus: www.vividata.ca.

Andrew Findlater

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