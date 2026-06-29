Bitget publie un rapport inédit sur les nouvelles formes de fraude à l’ère des actifs numériques à l’occasion de la troisième édition de sa campagne de lutte contre les fraudes

VICTORIA, Seychelles, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle), ouvre sa troisième campagne de lutte contre les fraudes en publiant l’édition 2026 de son rapport sur la fraude aux actifs numériques intitulé « The Evolution of Fraud in the Multi-Asset Era » (ou L’évolution de la fraude à l’ère des actifs multiples). Préparé en partenariat avec SlowMist, spécialiste de la sécurité blockchain, ce rapport analyse l’évolution des pratiques frauduleuses à l’heure où la finance numérique s’étend aux cryptomonnaies, aux actifs tokenisés, aux actions, aux CFD, aux portefeuilles numériques et aux outils d’investissement alimentés par l’intelligence artificielle. Il revient notamment sur la manière dont les cybercriminels adaptent leurs méthodes aux nouvelles tendances d’investissement et à l’interconnexion grandissante des environnements financiers.

Le rapport révèle comment l’évolution des comportements des utilisateurs révolutionne résolument la conception et le lancement des campagnes de fraude dans la finance numérique. Selon Bitget Research, la part des utilisateurs actifs investissant dans deux classes d’actifs ou plus a grimpé de moins de 1 % à la mi-2025 à plus de 10 % en mai 2026. À mesure que les investisseurs se reposent sur une gamme plus large de produits et de plateformes, les fraudeurs pilotent des campagnes de plus en plus sophistiquées intégrant plusieurs scénarios, des techniques d’ingénierie sociale, des contenus générés par l’IA et reposant sur différents canaux de communication au sein d’une même opération.

Appuyé sur les travaux de Bitget Research et sur les enquêtes menées par SlowMist, le rapport montre que les fraudes les plus efficaces ne reposent plus sur un seul vecteur d’attaque. Les cybercriminels entraînent désormais leurs proies dans une succession d’interactions à travers les réseaux sociaux, applications de messagerie, collectifs d’investissement, campagnes de hameçonnage et activités sur les portefeuilles numériques en vue de détourner leurs actifs. Entre juillet 2025 et juin 2026, les mécanismes de sécurité de Bitget ont bloqué plus de 150 millions de tentatives d’attaques malveillantes, identifié plus de 13 000 adresses IP à haut risque, traité quelque 18 135 dossiers de protection des utilisateurs et permis de récupérer une enveloppe de 32,3 millions de dollars en lien direct avec des incidents de sécurité et des activités frauduleuses.

« Les enjeux de sécurité évoluent au gré des marchés. À mesure que les utilisateurs diversifient leurs investissements dans les cryptomonnaies, actions, actifs tokenisés et produits issus de l’IA, les campagnes frauduleuses gagnent en sophistication dans leur manière d’instaurer la confiance et d’influencer les prises de décision. Comprendre ces risques est une étape essentielle de la protection des utilisateurs et du renforcement de la notion de confiance à travers tout l’écosystème. » explique Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le rapport recense plusieurs des actuelles tendances de la fraude, notamment les faux profils d’investissement produits par l’IA, les arnaques reposant sur les contenus deepfake, les attaques au clonage vocal, les collectifs d’investissement fictifs, les siphonnages de portefeuilles numériques, les smart contrats malveillants et les campagnes de hameçonnage toujours plus sophistiquées. Parmi les cas étudiés, se détachent une arnaque au contenu deepfake usurpant l’identité du président chypriote Nikos Christodoulides, une campagne publicitaire d’investissement générée par l’IA qui aurait dupé des milliers d’investisseurs suédois, l’escroquerie dite « au Truman Show » reposant sur le principe d’un collectif artificiel de près de 90 faux investisseurs, ou encore l’opération de siphonnage de portefeuilles menée par le groupe Rublevka Team signalée début 2026.

Outre le fonctionnement même des escroqueries, le rapport s’intéresse au profil psychologique des victimes, aux principaux points d’entrée exploités par les fraudeurs, aux circuits empruntés par les actifs après leur vol et aux difficultés rencontrées lors des tentatives de reprise. Il présente par ailleurs plusieurs recommandations concrètes permettant aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leurs comptes, d’identifier les stratagèmes frauduleux issus de l’IA, de mieux évaluer les opportunités d’investissement et de réagir de manière appropriée en cas d’attaque.

Depuis le lancement de sa première campagne de lutte contre les fraudes « Anti-Scam Month » en 2024, Bitget s’associe à des chercheurs spécialisés en cybersécurité, des acteurs de l’écosystème et des organisations du secteur pour mieux sensibiliser le public aux nouvelles menaces et promouvoir des pratiques de protection plus sûres. Tout au long du mois de juin, l’édition 2026 de la campagne « Anti-Scam Month » proposera des contenus pédagogiques, des actions de sensibilisation à la cybersécurité et reposera sur des collaborations avec des partenaires du secteur dans le but d’aider les utilisateurs à identifier les nouvelles formes de fraude et à mieux protéger leurs actifs numériques.

Pour en savoir plus, consultez le rapport ici .

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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