Rogers remet 500 billets pour le populaire match des Blue Jays le jour de la fête du Canada

TORONTO, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer la fête du Canada et la 50e saison des Blue Jays, Rogers offre 500 billets gratuits pour l’un des matchs les plus convoités de la saison.

Pour obtenir une chance d’assister à l’affrontement qui aura lieu le mercredi 1er juillet au Rogers Centre entre les Mets de New York et l’équipe chérie du Canada, la clientèle de Rogers doit visiter l’un des lieux de remise éphémères dans le Grand Toronto demain. Les 75 clients ou clientes qui se présenteront à chaque endroit déterminé gagneront une paire de billets, en plus de se faire prendre en photo dans un siège provenant du stade de l’Exposition nationale, où les Blue Jays ont joué le premier match de leur histoire le 7 avril 1977.

« La fête du Canada au Rogers Centre est l’un des événements les plus attendus de l’été, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. En tant que fière entreprise canadienne et propriétaire de l’équipe chérie du Canada, nous sommes impatients de célébrer la fête du Canada au stade avec notre clientèle. »

Les billets seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, le mardi 30 juin, et 225 paires seront remises en personne aux trois lieux de remise éphémères qui deviendront accessibles à différents moments de la journée. Rogers donnera également 25 paires de billets supplémentaires sur Instagram. Tous les détails, y compris l’heure et les lieux de remise, seront dévoilés sur le compte Instagram de Rogers à compter de 7 h (HE).

Pour être admissibles aux billets, les clients et clientes doivent montrer un appareil mobile connecté au réseau de Rogers, une carte Mastercard Rouge de Rogers, un compte actif via l’appli MonRogers ou une facture papier Rogers ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.

Rogers donne également des milliers de billets à sa clientèle tout au long de la saison dans le cadre de son programme Accès Privilège, y compris des billets dans la section Rogers Landing et des surclassements pour des sièges au niveau 100. Visitez rogers.com/bluejays pour en savoir plus.

À propos de Rogers Communications Inc.



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