Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 26 juin 2026

RACHAT D’ACTIONS – 29 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 22 au 26 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































22/06/2026 FR0000121204











































































11 241 83,5641 XPAR 22/06/2026 6 198 83,4306 CEUX 22/06/2026 1 010 83,4089 AQEU 22/06/2026 793 83,4093 TQEX 23/06/2026 11 233 81,8533 XPAR 23/06/2026 791 81,7276 TQEX 23/06/2026 6 161 81,7442 CEUX 23/06/2026 994 81,7034 AQEU 24/06/2026 6 185 81,7357 CEUX 24/06/2026 832 81,7416 TQEX 24/06/2026 11 454 81,6698 XPAR 24/06/2026 974 81,7534 AQEU 25/06/2026 6 275 81,7771 CEUX 25/06/2026 11 530 81,7786 XPAR 25/06/2026 990 81,7334 AQEU 25/06/2026 870 81,7752 TQEX 26/06/2026 11 559 81,1748 XPAR 26/06/2026 6 260 81,1393 CEUX 26/06/2026 999 81,1368 AQEU 26/06/2026 877 81,1615 TQEX TOTAL 97 226 81,9840

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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