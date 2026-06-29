Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 26 juin 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 29 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 22 au 26 juin 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		22/06/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		11 24183,5641XPAR
22/06/20266 19883,4306CEUX
22/06/20261 01083,4089AQEU
22/06/2026 79383,4093TQEX
23/06/202611 23381,8533XPAR
23/06/2026 79181,7276TQEX
23/06/20266 16181,7442CEUX
23/06/2026 99481,7034AQEU
24/06/20266 18581,7357CEUX
24/06/2026 83281,7416TQEX
24/06/202611 45481,6698XPAR
24/06/2026 97481,7534AQEU
25/06/20266 27581,7771CEUX
25/06/202611 53081,7786XPAR
25/06/2026 99081,7334AQEU
25/06/2026 87081,7752TQEX
26/06/202611 55981,1748XPAR
26/06/20266 26081,1393CEUX
26/06/2026 99981,1368AQEU
26/06/2026 87781,1615TQEX
   TOTAL97 22681,9840 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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