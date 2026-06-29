Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Déclaration des transactions sur actions propres
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2026.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026
I. Présentation agrégée
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|22/06/2026
|FR0000120503
|100 000
|50,1123
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|23/06/2026
|FR0000120503
|95 000
|50,1794
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|24/06/2026
|FR0000120503
|98 000
|49,5353
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|25/06/2026
|FR0000120503
|123 000
|50,2250
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|26/06/2026
|FR0000120503
|46 571
|50,0821
|XPAR
II. Présentation détaillée
https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-29-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx
BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 385 323 631 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
Pièce jointe