Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2026.

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026

I. Présentation agrégée





Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 22/06/2026 FR0000120503 100 000 50,1123 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 23/06/2026 FR0000120503 95 000 50,1794 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 24/06/2026 FR0000120503 98 000 49,5353 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 25/06/2026 FR0000120503 123 000 50,2250 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 26/06/2026 FR0000120503 46 571 50,0821 XPAR

II. Présentation détaillée





https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-29-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx







BOUYGUES SA

Société anonyme au capital de 385 323 631 €

Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS

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Pièce jointe