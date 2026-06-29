Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

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INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2026.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026

I.      Présentation agrégée

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6322/06/2026FR0000120503100 00050,1123XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6323/06/2026FR000012050395 00050,1794XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6324/06/2026FR000012050398 00049,5353XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6325/06/2026FR0000120503123 00050,2250XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6326/06/2026FR000012050346 57150,0821XPAR

II.      Présentation détaillée


https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-29-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx



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Pièce jointe


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01_Déclarations des transactions sur actions propres_29_06_2026
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