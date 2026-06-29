74Software: Disclosure of transactions in own shares from June 22 to 26, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, June 29, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from June 22 to 26, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
22/06/202611737.004,329XPAR
23/06/202664037.6024,062XPAR
24/06/202674837.9028,349XPAR
25/06/20261,79937.5767,582XPAR
26/06/202611,07536.02398,883XPAR
TOTAL14,37936.39523,204 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from June 22 to 26, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI NamePSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 09:10:39FR001104050037EUR20XPAR1129743-9217b173Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 09:10:39FR001104050037EUR97XPAR1129743-9473b173Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 09:52:31FR001104050037.9EUR1XPAR1129743-11009b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 09:52:31FR001104050037.9EUR134XPAR1129743-11265b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 10:08:18FR001104050037.8EUR150XPAR1129743-11777b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:09:52FR001104050037.5EUR171XPAR1129743-15361b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:09:52FR001104050037.5EUR29XPAR1129743-15617b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037.2EUR10XPAR1129743-18945b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037.2EUR4XPAR1129743-19201b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037.2EUR3XPAR1129743-19457b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037.2EUR3XPAR1129743-19713b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037.2EUR40XPAR1129743-19969b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:43:40FR001104050037.2EUR82XPAR1129743-20225b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:29:50FR001104050037.9EUR13XPAR1129743-39425b174Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 09:18:58FR001104050037.9EUR5XPAR1129743-5121b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 09:18:58FR001104050037.9EUR15XPAR1129743-5633b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 11:34:57FR001104050037.9EUR7XPAR1129743-5889b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 14:04:37FR001104050037.9EUR54XPAR1129743-6401b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 14:59:55FR001104050037.9EUR151XPAR1129743-6657b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 14:59:55FR001104050037.9EUR315XPAR1129743-6913b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 15:14:45FR001104050037.9EUR153XPAR1129743-9217b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 15:14:45FR001104050037.9EUR25XPAR1129743-9473b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 15:22:16FR001104050037.9EUR10XPAR1129743-9729b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 17:29:51FR001104050037.9EUR1XPAR1129743-13313b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 17:29:53FR001104050037.9EUR11XPAR1129743-13569b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 17:35:09FR001104050037.9EUR1XPAR1129743-20737b175Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR6XPAR1129743-2561b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR193XPAR1129743-2817b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR6XPAR1129743-3329b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR5XPAR1129743-3585b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR5XPAR1129743-3841b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR111XPAR1129743-4097b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037.9EUR73XPAR1129743-4609b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:42FR001104050037.8EUR119XPAR1129743-5377b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:42FR001104050037.8EUR81XPAR1129743-5633b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:34:59FR001104050037.8EUR15XPAR1129743-6145b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 10:19:55FR001104050037.8EUR17XPAR1129743-6401b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 10:51:54FR001104050037.8EUR15XPAR1129743-6657b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:09:03FR001104050037.8EUR15XPAR1129743-7169b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:30:48FR001104050037.8EUR5XPAR1129743-7937b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:31:36FR001104050037.8EUR133XPAR1129743-8193b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:31:36FR001104050037.8EUR64XPAR1129743-8449b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:36:05FR001104050037.8EUR15XPAR1129743-8705b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:36:11FR001104050037.8EUR94XPAR1129743-8961b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:36:11FR001104050037.8EUR27XPAR1129743-9217b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:32FR001104050037.6EUR21XPAR1129743-10241b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:46FR001104050037.6EUR179XPAR1129743-10497b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:46FR001104050037.6EUR200XPAR1129743-11265b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:46FR001104050037.6EUR45XPAR1129743-11521b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:47FR001104050037.6EUR55XPAR1129743-11777b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 13:44:47FR001104050036.6EUR75XPAR1129743-25345b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 13:57:56FR001104050036.6EUR15XPAR1129743-26113b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:06:05FR001104050036.6EUR15XPAR1129743-26625b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:09:10FR001104050036.6EUR26XPAR1129743-26881b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:23:02FR001104050036.6EUR16XPAR1129743-27137b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 17:20:47FR001104050036.6EUR48XPAR1129743-42497b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 17:20:47FR001104050036.6EUR56XPAR1129743-42753b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 17:20:47FR001104050036.6EUR49XPAR1129743-43009b176Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036.4EUR295XPAR1129743-4609b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036.4EUR5XPAR1129743-4865b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036.3EUR31XPAR1129743-5377b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036.3EUR244XPAR1129743-5633b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036.2EUR70XPAR1129743-6657b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036.2EUR230XPAR1129743-6913b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 11:00:40FR001104050036EUR10,000XPARact20260626-090040-887-00Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:30:12FR001104050035.6EUR61XPAR1129743-16385b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:30:12FR001104050035.6EUR3XPAR1129743-16897b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:30:12FR001104050035.6EUR2XPAR1129743-17153b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:34:00FR001104050035.6EUR56XPAR1129743-17409b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:34:00FR001104050035.6EUR1XPAR1129743-17665b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:34:00FR001104050035.6EUR1XPAR1129743-17921b177Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:48:45FR001104050035.6EUR76XPAR1129743-18177b177Coverage


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