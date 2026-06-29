74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 juin 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 29 juin 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 22 au 26 juin 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
22/06/202611737,004 329XPAR
23/06/202664037,6024 062XPAR
24/06/202674837,9028 349XPAR
25/06/20261 79937,5767 582XPAR
26/06/202611 07536,02398 883XPAR
TOTAL14 37936,39523 204 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 juin 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 09:10:39FR001104050037EUR20XPAR1129743-9217b173Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2026 09:10:39FR001104050037EUR97XPAR1129743-9473b173Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 09:52:31FR001104050037,9EUR1XPAR1129743-11009b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 09:52:31FR001104050037,9EUR134XPAR1129743-11265b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 10:08:18FR001104050037,8EUR150XPAR1129743-11777b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:09:52FR001104050037,5EUR171XPAR1129743-15361b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 11:09:52FR001104050037,5EUR29XPAR1129743-15617b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037,2EUR10XPAR1129743-18945b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037,2EUR4XPAR1129743-19201b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037,2EUR3XPAR1129743-19457b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037,2EUR3XPAR1129743-19713b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:14:20FR001104050037,2EUR40XPAR1129743-19969b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 12:43:40FR001104050037,2EUR82XPAR1129743-20225b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2026 17:29:50FR001104050037,9EUR13XPAR1129743-39425b174Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 09:18:58FR001104050037,9EUR5XPAR1129743-5121b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 09:18:58FR001104050037,9EUR15XPAR1129743-5633b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 11:34:57FR001104050037,9EUR7XPAR1129743-5889b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 14:04:37FR001104050037,9EUR54XPAR1129743-6401b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 14:59:55FR001104050037,9EUR151XPAR1129743-6657b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 14:59:55FR001104050037,9EUR315XPAR1129743-6913b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 15:14:45FR001104050037,9EUR153XPAR1129743-9217b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 15:14:45FR001104050037,9EUR25XPAR1129743-9473b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 15:22:16FR001104050037,9EUR10XPAR1129743-9729b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 17:29:51FR001104050037,9EUR1XPAR1129743-13313b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 17:29:53FR001104050037,9EUR11XPAR1129743-13569b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2026 17:35:09FR001104050037,9EUR1XPAR1129743-20737b175Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR6XPAR1129743-2561b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR193XPAR1129743-2817b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR6XPAR1129743-3329b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR5XPAR1129743-3585b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR5XPAR1129743-3841b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR111XPAR1129743-4097b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:36FR001104050037,9EUR73XPAR1129743-4609b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:42FR001104050037,8EUR119XPAR1129743-5377b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:32:42FR001104050037,8EUR81XPAR1129743-5633b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 09:34:59FR001104050037,8EUR15XPAR1129743-6145b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 10:19:55FR001104050037,8EUR17XPAR1129743-6401b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 10:51:54FR001104050037,8EUR15XPAR1129743-6657b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:09:03FR001104050037,8EUR15XPAR1129743-7169b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:30:48FR001104050037,8EUR5XPAR1129743-7937b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:31:36FR001104050037,8EUR133XPAR1129743-8193b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:31:36FR001104050037,8EUR64XPAR1129743-8449b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:36:05FR001104050037,8EUR15XPAR1129743-8705b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:36:11FR001104050037,8EUR94XPAR1129743-8961b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:36:11FR001104050037,8EUR27XPAR1129743-9217b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:32FR001104050037,6EUR21XPAR1129743-10241b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:46FR001104050037,6EUR179XPAR1129743-10497b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:46FR001104050037,6EUR200XPAR1129743-11265b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:46FR001104050037,6EUR45XPAR1129743-11521b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 11:38:47FR001104050037,6EUR55XPAR1129743-11777b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 13:44:47FR001104050036,6EUR75XPAR1129743-25345b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 13:57:56FR001104050036,6EUR15XPAR1129743-26113b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:06:05FR001104050036,6EUR15XPAR1129743-26625b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:09:10FR001104050036,6EUR26XPAR1129743-26881b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 14:23:02FR001104050036,6EUR16XPAR1129743-27137b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 17:20:47FR001104050036,6EUR48XPAR1129743-42497b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 17:20:47FR001104050036,6EUR56XPAR1129743-42753b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2026 17:20:47FR001104050036,6EUR49XPAR1129743-43009b176Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036,4EUR295XPAR1129743-4609b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036,4EUR5XPAR1129743-4865b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036,3EUR31XPAR1129743-5377b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036,3EUR244XPAR1129743-5633b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036,2EUR70XPAR1129743-6657b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 10:21:22FR001104050036,2EUR230XPAR1129743-6913b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 11:00:40FR001104050036EUR10 000XPARact20260626-090040-887-00Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:30:12FR001104050035,6EUR61XPAR1129743-16385b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:30:12FR001104050035,6EUR3XPAR1129743-16897b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:30:12FR001104050035,6EUR2XPAR1129743-17153b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:34:00FR001104050035,6EUR56XPAR1129743-17409b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:34:00FR001104050035,6EUR1XPAR1129743-17665b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:34:00FR001104050035,6EUR1XPAR1129743-17921b177Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2026 15:48:45FR001104050035,6EUR76XPAR1129743-18177b177Couverture


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