LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 juin 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 22 au 26 juin 2026





Paris, le 29 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 22 juin au 26 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 22/06/2026 FR0000065484 11 424 16,5069 XPAR LECTRA 22/06/2026 FR0000065484 1 855 16,5350 AQEU LECTRA 22/06/2026 FR0000065484 8 467 16,5360 CEUX LECTRA 22/06/2026 FR0000065484 1 130 16,5422 TQEX LECTRA 23/06/2026 FR0000065484 11 980 16,5568 XPAR LECTRA 23/06/2026 FR0000065484 8 924 16,5803 CEUX LECTRA 23/06/2026 FR0000065484 1 266 16,5622 TQEX LECTRA 23/06/2026 FR0000065484 1 953 16,5865 AQEU LECTRA 24/06/2026 FR0000065484 12 271 16,3400 XPAR LECTRA 24/06/2026 FR0000065484 8 973 16,3299 CEUX LECTRA 24/06/2026 FR0000065484 1 323 16,3347 TQEX LECTRA 24/06/2026 FR0000065484 1 960 16,3145 AQEU LECTRA 25/06/2026 FR0000065484 12 365 16,4111 XPAR LECTRA 25/06/2026 FR0000065484 1 938 16,5132 AQEU LECTRA 25/06/2026 FR0000065484 9 399 16,5070 CEUX LECTRA 25/06/2026 FR0000065484 1 399 16,5070 TQEX LECTRA 26/06/2026 FR0000065484 12 755 16,9729 XPAR LECTRA 26/06/2026 FR0000065484 9 697 17,0207 CEUX LECTRA 26/06/2026 FR0000065484 1 950 17,0379 AQEU LECTRA 26/06/2026 FR0000065484 1 608 17,0400 TQEX TOTAL 122 637 16,5821





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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