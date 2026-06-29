LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 juin 2026

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Programme de rachat d’actions

Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 22 au 26 juin 2026


 

Paris, le 29 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 22 juin au 26 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
LECTRA22/06/2026FR000006548411 42416,5069XPAR
LECTRA22/06/2026FR00000654841 85516,5350AQEU
LECTRA22/06/2026FR00000654848 46716,5360CEUX
LECTRA22/06/2026FR00000654841 13016,5422TQEX
LECTRA23/06/2026FR000006548411 98016,5568XPAR
LECTRA23/06/2026FR00000654848 92416,5803CEUX
LECTRA23/06/2026FR00000654841 26616,5622TQEX
LECTRA23/06/2026FR00000654841 95316,5865AQEU
LECTRA24/06/2026FR000006548412 27116,3400XPAR
LECTRA24/06/2026FR00000654848 97316,3299CEUX
LECTRA24/06/2026FR00000654841 32316,3347TQEX
LECTRA24/06/2026FR00000654841 96016,3145AQEU
LECTRA25/06/2026FR000006548412 36516,4111XPAR
LECTRA25/06/2026FR00000654841 93816,5132AQEU
LECTRA25/06/2026FR00000654849 39916,5070CEUX
LECTRA25/06/2026FR00000654841 39916,5070TQEX
LECTRA26/06/2026FR000006548412 75516,9729XPAR
LECTRA26/06/2026FR00000654849 69717,0207CEUX
LECTRA26/06/2026FR00000654841 95017,0379AQEU
LECTRA26/06/2026FR00000654841 60817,0400TQEX
  TOTAL122 63716,5821 


A propos de Lectra
A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150. 
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris B 300 702 305

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