EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (29 juin 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 24 juin 2026 au 25 juin 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

des actions (€) * Marché (MIC Code) ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/06/2026 FR0000121667 186 554 167,3726 XPAR ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/06/2026 FR0000121667 87 170 168,0163 DXE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/06/2026 FR0000121667 14 269 167,6850 TQE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/06/2026 FR0000121667 16 405 167,7422 AQE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/06/2026 FR0000121667 194 681 167,0344 XPAR ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/06/2026 FR0000121667 89 502 167,0661 DXE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/06/2026 FR0000121667 15 451 166,9230 TQE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/06/2026 FR0000121667 16 251 166,8715 AQE TOTAL 620 283 167,3053

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe