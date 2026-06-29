EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (29 juin 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 24 juin 2026 au 25 juin 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/06/2026
|FR0000121667
|186 554
|167,3726
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/06/2026
|FR0000121667
|87 170
|168,0163
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/06/2026
|FR0000121667
|14 269
|167,6850
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/06/2026
|FR0000121667
|16 405
|167,7422
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|25/06/2026
|FR0000121667
|194 681
|167,0344
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|25/06/2026
|FR0000121667
|89 502
|167,0661
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|25/06/2026
|FR0000121667
|15 451
|166,9230
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|25/06/2026
|FR0000121667
|16 251
|166,8715
|AQE
|TOTAL
|620 283
|167,3053
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe