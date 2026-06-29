EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

 | Source: EssilorLuxottica EssilorLuxottica

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (29 juin 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 24 juin 2026 au 25 juin 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4924/06/2026FR0000121667186 554167,3726XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4924/06/2026FR000012166787 170168,0163DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4924/06/2026FR000012166714 269167,6850TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4924/06/2026FR000012166716 405167,7422AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4925/06/2026FR0000121667194 681167,0344XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4925/06/2026FR000012166789 502167,0661DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4925/06/2026FR000012166715 451166,9230TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4925/06/2026FR000012166716 251166,8715AQE
 TOTAL620 283167,3053 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe


Attachments

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GlobeNewswire

Recommended Reading

 