HOPSCOTCH GROUPE : fait évoluer sa gouvernance et installe un COMEX élargi pour porter son ambition mondiale

Communiqué de presse

Paris, le 29 juin 2026

HOPSCOTCH fait évoluer sa gouvernance

et installe un COMEX élargi pour porter son ambition mondiale

Groupe de communication international fondé en France, HOPSCOTCH fait évoluer à compter d’aujourd’hui son comité de direction en comité exécutif.

Composé de 11 membres, ce COMEX élargi a pour mission de définir la stratégie et l’ambition HOPSCOTCH One, et d’en piloter le déploiement en France comme à l’international. Il s’inscrit dans la dynamique de croissance du Groupe et la montée en puissance de ses métiers, à la croisée de l’influence, de l’événementiel et du digital : le capital relationnel.

Cet actif stratégique, au cœur de son positionnement, constitue un levier durable de développement pour ses clients, mais aussi un facteur clé de résilience face aux situations de crise.

L’évolution de gouvernance de HOPSCOTCH intervient dans un contexte inédit pour les métiers de la communication : essor de l’intelligence artificielle, impact sur les contenus et les formats, reconfiguration des usages. Dans le même temps, les écosystèmes médiatiques se recomposent rapidement, tandis que les tensions géopolitiques renforcent les attentes de justesse, de cohérence et de proximité adressées aux marques et aux organisations.

Dans ce nouvel environnement, HOPSCOTCH considère que la valeur se déplace plus encore vers la qualité de la relation, la compréhension fine des publics, l’ancrage culturel des messages et la capacité à articuler vision globale et exécution locale. C’est précisément cette conviction que vient traduire la mise en place du nouveau COMEX.

Un COMEX au service de l’accélération du groupe

Le comité exécutif aura pour mission d’élaborer, de piloter et de déployer la stratégie HOPSCOTCH One, en renforçant l’alignement entre les grandes fonctions de gouvernance du Groupe, ses expertises métiers et son développement international. Il s’inscrit dans une évolution vers un mode de gouvernance plus inclusif : meilleure représentation des métiers clés du Groupe, ambition internationale marquée.

Il accompagnera l’accélération du Groupe sur ses marchés clés, avec une organisation désormais plus représentative de son modèle et de sa trajectoire, alors que plus de 60 % de son activité est réalisée à l’international.

Le COMEX réunit les trois membres du Directoire - Frédéric Bedin, Benoît Désveaux et Pierre-Franck Moley - ainsi que les membres du comité directeur Valérie Bonnement - Exécutive Vice President Business Strategy, Marie de Beauregard VP Human Ressources & Culture et Juliette Crépin VP Finances & Administration.

Il s’élargit à cinq nouveaux membres, dont trois Vice-Presidents représentant les métiers stratégiques du Groupe : Charles-Antoine Colomb, VP Public Relations ; Carla de Oliveira, VP Events ; Arthur Kannas, VP Digital, Creative & Innovation.

Deux Vice-Presidents viennent également renforcer la dimension internationale du Groupe : Raphaël Lachkar, VP Global Client Solutions ; Sylvain Rouchy, VP Global Operations.

Frédéric Bedin, Chairman of the Executive Board, Co-CEO d’HOPSCOTCH, déclare :

« En faisant évoluer notre comité de direction en comité exécutif élargi, nous nous donnons les moyens de piloter plus étroitement l’ambition Hopscotch.one, en phase avec la réalité de notre groupe : plus international, plus intégré, plus structuré autour de ses métiers. Nous faisons le choix d’une gouvernance qui renforce à la fois l’expertise, l’exécution et la relation. Notre conviction est simple : plus la communication devient synthétique, plus la valeur de l’authentique, du culturellement juste et du relationnel augmente. C’est sur cette force-là que nous voulons accélérer. »

Composition du COMEX HOPSCOTCH Groupe

Frédéric Bedin, Chairman of the Executive Board, Co-CEO

Benoît Désveaux, Member of the Executive Board, Co-CEO

Pierre-Franck Moley, Member of the Executive Board, Co-CEO



Valérie Bonnement, Executive Vice President Business Strategy

Marie de Beauregard, VP Human Resources & Culture

Juliette Crépin, VP Finance & Administration



Charles-Antoine Colomb, VP Public Relations

Carla de Oliveira, VP Events

Arthur Kannas, VP Digital, Creative & Innovation.

Raphaël Lachkar, VP Global Client Solutions

Sylvain Rouchy, VP Global Operations





De gauche à droite :

Benoît Désveaux, Valérie Bonnement, Pierre-Franck Moley, Carla de Oliveira, Sylvain Rouchy, Frédéric Bedin, Raphaël Lachkar

Arthur Kannas, Juliette Crépin, Marie de Beauregard, Charles-Antoine Colomb

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Contact Presse

Olivier Duval

E : oduval@hopscotch.one

T : +33764423906

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1200 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événements: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics : Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital et Marketing : heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Média : Hopscotch Media

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Gold EcoVadis).

En 2026, HOPSCOTCH a été nommée « European Agency of the Year » par PRovoke Media.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 270,8 millions € et 98,8 millions € de marge brute en 2025.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe

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