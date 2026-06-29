CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S26-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 29 juin 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 31 mars 2026.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 22/06/2026 FR0000044323 0 - XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 23/06/2026 FR0000044323 0 - XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 24/06/2026 FR0000044323 0 - XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 25/06/2026 FR0000044323 56 150,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 26/06/2026 FR0000044323 57 149,00 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 25/6/26 15:27 ANNULATION 56 150 ACHAT XPAR OD_99gWIk8-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/6/26 8:54 ANNULATION 46 149 ACHAT XPAR OD_99klu01-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/6/26 8:54 ANNULATION 1 149 ACHAT XPAR OD_99klu00-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/6/26 8:54 ANNULATION 10 149 ACHAT XPAR OD_99km63y-00 Annulat

ion

Pièce jointe