WORLDLINE : Communication du Conseil d’administration de Worldline

Communication du Conseil d’administration de Worldline

Paris, La Défense, 29 juin 2026 – Le Conseil d'administration de Worldline a pris acte de la démission de M. Daniel Schmucki, administrateur de la Société initialement nommé sur proposition de SIX Group AG en 2020, avec effet immédiat, à la suite de son départ annoncé de Six Group AG.

À ce stade, aucune nomination d'un nouvel administrateur sur proposition de SIX Group AG n'est attendue pour remplacer M. Daniel Schmucki.

Le Conseil d'administration de Worldline a exprimé ses sincères remerciements à M. Daniel Schmucki pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration et de ses comités tout au long de son mandat, et lui a adressé ses meilleurs vœux de succès pour la suite de sa carrière professionnelle.

À la suite de cette démission, le Conseil d'administration de Worldline est composé de 11 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Hors administrateurs représentant les salariés, le Conseil d'administration comprend 44 % de femmes, 67 % d’administrateurs indépendants et 67% de membres de nationalité étrangère. La composition des comités du Conseil d'administration demeure inchangée.

RELATIONS INVESTISSEURS

Cesar Zeitouni

cesar.zeitouni@worldline.com

Peter Farren

peter.farren@worldline.com

COMMUNICATION

Hélène Carlander

helene.carlander@worldline.com

Virginie Bonnet

virginie.bonnet@worldline.com

Antoine Denry / Wandrille Clermontel

teamworldline@taddeo.fr

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un leader européen des services de paiement. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché à terme ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations relatives à des situations futures et doivent être interprétées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. L’évolution des événements ou les résultats peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 mars 2026 sous le numéro de dépôt D.26-0071.

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