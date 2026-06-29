INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 29 juin 2026, 22:30h CET / 17:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu des notifications de transparence comme détaillées ci-dessous.

Orin Hirchman

Le 24 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Orin Hirchman à la suite d’une acquisition de titres conférant le droit de vote par des entités contrôlées par Orin Hirchman. Sur la base de la notification, le 10 juin 2026, les entités contrôlées par Orin Hirchman détenaient 14.534.880 droits de vote, représentant 14,55 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284).

La notification datée du 22 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Orin Hirchman (avec adresse à 6006 Berkeley Avenue, Baltimore MD 21209, États-Unis) AIGH Capital Management LLC (avec adresse à 6006 Berkeley Avenue, Baltimore MD 21209, États-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 10 %

: 10 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Orin Hirchman 0 0,00 % AIGH Capital Management LLC 0 0,00 % AIGH Investment Partners, LP 10.555.230 10,56 % WVP Emerging Manager Onshore Fund

LLC - AIGH Series 3.979.650 3,98 % Sous-total 14.534.880 14,55 % TOTAL 14.534.880 0 14,55 % 0,00 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : AIGH Investment Partners, LP et WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC – AIGH Series sont deux fonds affiliés. AIGH Capital Management LLC est le Investment Adviser qui prend les décisions d’investissement et de vote pour ces deux fonds. Orin Hirchman est le gérant de AIGH Capital Management LLC et, à ce titre, constitue la personne exerçant le contrôle ultime sur les participations détenues par les deux fonds.





Resmed Inc.

Le 29 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Resmed Inc. à la suite du franchissement passif vers le bas du seuil minimum.

La notification datée du 25 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement de seuil passif Franchissement vers le bas du seuil minimum

: Notification par : une personne qui notifie seule

: une personne qui notifie seule Personnes tenues à la notification : Resmed Inc. (avec adresse à 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123, USA)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 3 %

: 3 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Resmed, Inc. 1.727.864 1.943.828 0 1,95 % 0,00 % TOTAL 1.943.828 1,95 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Pas de participation indirecte de titres conférant le droit de vote. Resmed Inc. n'est pas une entité contrôlée.





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Contact :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com

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