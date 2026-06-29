EMGA sichert CDB eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar

LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) hat den erfolgreichen Abschluss einer vorrangigen Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar für die Citizens Development Business Finance PLC (CDB) bekanntgegeben. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die Stärkung des Finanzsektors in Sri Lanka dar und unterstützt zugleich nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

Mit diesem Abschluss unterstreicht EMGA sein langfristiges Engagement in Sri Lanka und trägt gleichzeitig zur Umsetzung der Strategie der CDB bei, den Zugang von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu Finanzierungen weiter auszubauen sowie ihr Portfolio nachhaltiger Finanzierungen gezielt zu erweitern. Die Kreditfazilität wurde in Zusammenarbeit mit Swedfund, der schwedischen Entwicklungsfinanzierungsinstitution, strukturiert. Swedfund leistet einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern.

Mahesh Nanayakkara, Managing Director und CEO der CDB, erklärte: „Mit dieser Finanzierung stärken wir unsere Möglichkeiten, KMU zu fördern und unsere Initiativen im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte weiter voranzutreiben. Damit kann die CDB auch künftig eine führende Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft in Sri Lanka übernehmen.“

Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking und Managing Director bei EMGA, betonte die strategische Bedeutung der Finanzierung: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Sie unterstützt die langfristige Strategie der CDB, KMU weiter zu fördern und ihr Portfolio nachhaltiger Finanzierungen in Sri Lanka weiterzuentwickeln, und trägt gleichzeitig dazu bei, das Engagement von Swedfund in der Region weiter auszubauen.“

Jeremy Dobson, Head of Operations und Managing Director bei EMGA, ergänzte im Hinblick auf die umfassenderen Auswirkungen: „Nach mehreren schwierigen Jahren für Sri Lanka hat EMGA die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen früh erkannt, um die Finanzierungsbasis der CDB zu stärken und ihre Finanzierungsquellen breiter zu diversifizieren.“

Björn Areskog, Investment Director bei Swedfund, sagte: „Wir investieren, um den Zugang zu Kapital zu verbessern und damit das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) zu fördern. Dadurch entstehen zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort, höhere Steuereinnahmen sowie ein besserer Zugang zu bezahlbaren Produkten und Dienstleistungen.“

Citizens Development Business Finance PLC (CDB): eine führende Nichtbanken-Finanzinstitution in Sri Lanka, die an der Colombo Stock Exchange notiert ist und deren Schwerpunkt auf nachhaltiger Finanzierung, digitaler Innovation und der Förderung von KMU liegt.

Swedfund ist die Entwicklungsfinanzierungsinstitution (Development Finance Institution, DFI) Schwedens. Sie befindet sich vollständig im Eigentum des schwedischen Staates und hat den Auftrag, Armut zu verringern und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern zu fördern. Swedfund stellt langfristige Finanzierungen in Form von Eigenkapital, Darlehen und technischer Unterstützung bereit. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Finanzinstitute, der Energiesektor sowie nachhaltige Unternehmen. Die Organisation legt großen Wert auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG), um einen nachhaltigen Entwicklungsbeitrag zu leisten und zugleich verantwortungsvolles sowie inklusives Unternehmenswachstum zu fördern.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Standorten in London und New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Aufnahme von Fremd- und Eigenkapital. Das internationale Team von EMGA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungstransaktionen in Schwellen- und Frontier-Märkten weltweit. Sri Lanka zählt dabei weiterhin zu den strategisch wichtigen Märkten des Unternehmens. Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und strategischen Finanzberatung über unterschiedlichste Marktzyklen hinweg festigt EMGA seine Position als eine der führenden spezialisierten Investmentbanken mit Fokus auf Schwellen- und Frontier-Märkte.

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