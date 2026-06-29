EMGA met en place un financement par dette senior de 15 millions de dollars américains pour CDB

LONDRES, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) a annoncé avoir conclu avec succès un financement par dette senior de 15 millions de dollars américains en faveur de Citizens Development Business Finance PLC (CDB), marquant une étape importante dans le renforcement du secteur financier du Sri Lanka et le soutien d’une croissance durable.

Cette opération témoigne de l’engagement continu d’EMGA envers le Sri Lanka, tout en renforçant la volonté de CDB d’élargir l’accès au financement des PME et de développer son portefeuille de financements écologiques. Cette facilité a été mise en place en collaboration avec Swedfund, l’institution suédoise de financement du développement, qui joue un rôle essentiel dans la promotion du développement économique durable sur les marchés émergents.

Commentant cette opération, Mahesh Nanayakkara, directeur général et PDG de CDB, a déclaré : « Ce financement renforce notre capacité à accompagner les PME et à accélérer nos initiatives vertes, afin que CDB continue de jouer un rôle de premier plan dans la construction d’un avenir financier durable pour le Sri Lanka. »

Soulignant l’importance stratégique de ce financement par dette, Sajeev Chakkalakal, directeur de la banque d’investissement et directeur général d’EMGA, a souligné : « Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette nouvelle opération et de contribuer à la poursuite de la stratégie de CDB en faveur des PME et du développement de son portefeuille de financements verts au Sri Lanka, tout en soutenant l’expansion des activités de Swedfund dans la région. »

Évoquant les retombées plus larges de cette opération, Jeremy Dobson, directeur des opérations et directeur général d’EMGA, a indiqué : « Après plusieurs années difficiles pour le Sri Lanka, EMGA a rapidement su tirer parti de l’amélioration des conditions locales afin de renforcer les sources de financement de CDB et de diversifier ses sources de capitaux. »

Björn Areskog, directeur des investissements chez Swedfund, a affirmé : « Nous investissons afin d’améliorer l’accès aux capitaux pour permettre aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de se développer, de créer davantage d’emplois locaux, de générer des recettes fiscales supplémentaires et de faciliter l’accès à des produits et services abordables. »

Citizens Development Business Finance PLC (CDB) : premier établissement financier non bancaire du Sri Lanka, coté à la Bourse de Colombo, CDB est reconnu pour son engagement en faveur de la finance durable, de l’innovation numérique et de l’accompagnement des PME.

Swedfund est l’institution suédoise de financement du développement (DFI), détenue à 100 % par l’État suédois, dont la mission est de réduire la pauvreté et de promouvoir un développement économique durable sur les marchés émergents. Swedfund fournit des financements à long terme sous forme de prises de participation, de prêts et d’assistance technique, principalement dans des secteurs tels que les institutions financières, l’énergie et les entreprises durables. L’organisation accorde une importance particulière aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin de générer un impact durable sur le développement tout en favorisant une croissance économique responsable et inclusive.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), dont les bureaux sont situés à Londres et à New York, accompagne les institutions financières et les entreprises dans leurs levées de fonds par dette ou par fonds propres. L’équipe multinationale d’EMGA réunit plusieurs décennies d’expérience dans la structuration et la réalisation d’opérations pour le compte de ses clients sur les marchés émergents et les économies frontières à travers le monde, notamment au Sri Lanka, qui demeure un marché clé. Forte d’une solide expérience en matière de levée de capitaux et de conseil stratégique, acquise au fil de différents cycles économiques, EMGA consolide sa position parmi les principales banques d’investissement de niche spécialisées dans les marchés émergents et les économies frontières.

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