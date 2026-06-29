CORRECTION -- MADD Canada félicite le gouvernement de la Saskatchewan pour son engagement au renforcement des lois sur la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada félicite le gouvernement de la Saskatchewan pour son engagement à prendre des mesures visant à retirer davantage de conducteurs aux capacités affaiblies de la route, grâce au renforcement des sanctions administratives, et à améliorer la sécurité routière.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions liées à l’alcool, au cannabis et/ou à la drogue. Ces tragédies, qui sont tout à fait évitables, entraînent des conséquences profondes sur les familles et les communautés et ce, partout au pays.

Ce type de sanctions administratives renforcées permet à la police de traiter certaines catégories de conducteurs avec capacités affaiblies dans le cadre d’un régime administratif, plutôt que par la voie pénale. Cette approche permet au système judiciaire dans son ensemble de réduire ses coûts et diminue le temps que la police consacre aux formalités administratives, temps qu’elle pourrait consacrer à être de retour sur les routes pour faire respecter de manière proactive les lois en matière de sécurité routière et répondre à d’autres appels. Une procédure pénale peut durer entre 3 et 4 heures, tandis qu'une procédure administrative peut nécessiter entre 30 et 40 minutes.

Plus tôt dans la journée, Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada, s'est joint à des représentants du gouvernement de la Saskatchewan, notamment des ministres et des responsables policiers, ainsi qu'à des bénévoles de MADD Saskatoon pour cette annonce.

« Les sanctions administratives constituent un moyen éprouvé et efficace de réduire la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Elles permettent à la police de retirer davantage de conducteurs avec capacités affaiblies de la route et prévoient des sanctions immédiates qui responsabilisent les conducteurs. Nous félicitons le gouvernement de la Saskatchewan d’avoir franchi cette étape importante visant à renforcer la législation en matière de conduite avec capacités affaiblies, à améliorer la sécurité routière et à alléger la charge qui pèse sur le système judiciaire. Surtout, ces sanctions constituent un progrès significatif dans la prévention des collisions, des blessures et des décès liés à la conduite avec capacités affaiblies, et permettront de sauver des vies. »

« Chaque mesure prise pour renforcer la législation relative à la conduite avec capacités affaiblies constitue un pas en avant vers la prévention du chagrin que vivent les familles à la suite de ces collisions tout à fait évitables », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Nous applaudissons l'engagement du gouvernement de la Saskatchewan en faveur de la sécurité routière. »

Depuis près de quatre décennies, MADD Canada sensibilise le public aux conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies, tout en plaidant en faveur d'une législation plus stricte visant à améliorer la prévention, notamment par l'adoption de technologies contre la conduite avec capacités affaiblies, dès qu'elles seront disponibles, afin de contribuer à réduire le nombre de collisions sur les routes, les voies navigables et les sentiers canadiens.

Afin de garantir un retour sécuritaire à la maison, MADD Canada encourage tout le monde à :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule motorisé avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison, et

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes et aux survivants, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage. La conduite avec capacités affaiblies s’arrête ici. Suivez MADD Canada sur Facebook, Instagram, X, et sur TikTok, YouTube et LinkedIn (en anglais seulement).

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Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca