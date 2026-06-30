Le Centre National de Protonthérapie du Portugal sera équipé de deux solutions Proteus®ONE d’IBA

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 30 juin 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui l’entrée en vigueur d’un contrat avec l’Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE (IPO-Porto), portant sur l’installation de deux solutions compactes de protonthérapie Proteus®ONE1 sur le site d’IPO-Porto à Porto, au Portugal. Ces deux systèmes Proteus®ONE seront les premiers systèmes de protonthérapie du pays et constitueront le Centre National de Protonthérapie du Portugal.

Signé en avril dernier, ce contrat entre en vigueur à l’issue d’un examen légal approfondi de la procédure de sélection par le Tribunal de Contas portugais (Cour des comptes). L’accord conclu entre IPO-Porto et IBA comprend également une période de services d’exploitation et de maintenance assurés par IBA.

La sélection d’IBA fait suite à un appel d’offres public publié en novembre 2025, remporté par IBA. Cet appel d’offres public avait été lancé à la suite d’un accord entre la Amancio Ortega Gaona Foundation (FAO), le ministère portugais de la Santé, le ministère portugais de la cohésion Territoriale et IPO-Porto.

Les deux solutions compactes de protonthérapie seront installées côte à côte, dans une configuration qui maximise la disponibilité clinique, la flexibilité opérationnelle et l’efficacité du traitement des patients. Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie leader sur le marché. Il est conçu pour évoluer et intégrer les dernières avancées technologiques, permettant ainsi aux clients de bénéficier des dernières innovations de pointe et d’étendre les capacités du système selon leurs besoins.

IPO-Porto prévoit de traiter ses premiers patients avec cette technologie de pointe en 2029.

Olivier Legrain, CEO d’IBA, a commenté : « Fidèles à notre mission de rendre les solutions innovantes de protonthérapie accessibles à davantage de patients, nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour équiper le premier centre de protonthérapie au Portugal. Nous nous réjouissons de collaborer avec IPO-Porto, une institution reconnue pour son expertise en oncologie, afin de doter le pays de son centre de traitement du cancer le plus avancé, avec notre technologie de pointe. »

Dr. Julio Oliveira, Président du Conseil d’administration d’IPO-Porto, a ajouté : « L’attribution de cet équipement marque un tournant décisif : le Centre National de Protonthérapie devient désormais une réalité irréversible. Pendant des années, nous avons poursuivi un objectif unique : permettre enfin au Portugal d’offrir à ses patients — y compris aux enfants — un traitement de haute précision qui les contraint aujourd’hui à se rendre à l’étranger. Cet avenir a désormais une date. Cette étape témoigne également, de manière tangible, de la qualité d’un partenariat exceptionnel. La Fondation Amancio Ortega et le gouvernement portugais ont cru en ce projet alors qu’il n’était encore qu’une ambition. C’est grâce à leur confiance que nous y sommes parvenus aujourd’hui. »

Le prix usuel pour une solution Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre € 35 et 45 millions.

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À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d’IPO-Porto

L’Institut portugais d’oncologie de Porto Francisco Gentil, E.P.E. (IPO-Porto) est un établissement de santé reconnu au niveau national et international, dédié au traitement du cancer, à la recherche et à l’enseignement. Hôpital public hautement spécialisé intégré au Service national de santé portugais, IPO-Porto accueille chaque année plus de 11 000 nouveaux patients et réalise plus de 71 000 séances de radiothérapie par an, exploitant ainsi l’un des plus grands centres de radiothérapie d’Europe.

IPO-Porto mène ses activités au sein de réseaux et de partenariats de référence, tant au niveau national qu’international. L’Institut est membre de cinq Réseaux européens de référence (ERN) et fait office de Centre national de référence pour le traitement de six groupes de maladies hautement spécialisées.

IPO-Porto est membre de l’Organisation of European Cancer Institutes (OECI) et, avec l’Institute for Research and Innovation in Health (i3S), a été accrédité par l’OECI en tant que Comprehensive Cancer Center dans le cadre du consortium Porto Comprehensive Cancer Centre (Porto.CCC).

L’Institut fait également partie de RISE – le Réseau portugais de recherche en santé, un laboratoire associé dédié à la recherche clinique et translationnelle, reconnu par la Fondation portugaise pour la science et la technologie (FCT).

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1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus®235





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