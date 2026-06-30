ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

30.6.2026 KLO 8.00



Orion Pharma ja Shilpa Medicare sopimukseen nivolumabi-biosimilaarituotteen oikeuksista Euroopassa

Orion Pharma (”Orion”) ja Shilpa Biologicals Private Limited, joka on Shilpa Medicare Limitedin ("Shilpa") kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat tehneet sopimuksen suonensisäisen (iv) nivolumabi biosimilaarituotteen kaupallistamisesta Euroopassa. Nivolumabi on immuunivasteen vapauttaja (immune checkpoint inhibitor), jota käytetään useiden syöpäsairauksien hoidossa. Shilpa kehittää parhaillaan suonensisäistä nivolumabi biosimilaaria.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa yksinoikeuden Shilpan suonensisäisen nivolumabi biosimilaarituotteen jakeluun, markkinointiin ja myyntiin Euroopassa. Shilpa toimittaa tuotteen Orionille, ja on oikeutettu saamaan Orionilta tiettyjä tuotteen kehitykseen ja hyväksyntään liittyviä etappimaksuja.

"Olemme iloisia voidessamme lisätä jälleen yhden tuotteen strategiseen kumppanuuteemme Shilpan kanssa", sanoo Satu Ahomäki, EVP Generics and Consumer Health, Orion Pharma. "Tämä sopimus on yksi askel eteenpäin pyrkimyksissämme laajentaa ja vahvistaa toimintaamme Manner-Euroopan sairaalasegmentissä, ja osoitus yksikkömme strategian toteutuksen etenemisestä, jonka tavoitteena on varmistaa kaikille pääsy kohtuuhintaisiin laadukkaisiin lääkkeisiin."

Kumppanuutemme laajentaminen Orionin kanssa immuno-onkologiaan on merkittävä käännekohta Shilpa Biologicalsille,” toteaa Shilpa Medicaren toimitusjohtaja Vishnukant Bhutada. ”Se heijastaa kumppaneidemme luottamusta laatuumme, tieteeseemme ja kykyymme toimittaa monimutkaisia biologisia lääkkeitä laajassa mittakaavassa – ja vie meitä lähemmäs missiotamme tehdä edistyksellisistä lääkkeistä kohtuuhintaisia ja saatavilla olevia maailmanlaajuisesti.

Orion Oyj

Yhteyshenkilö:

Satu Ahomäki, EVP, Generics and Consumer Health, Orion Pharma

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Julkaisija:

Orion Oyj

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Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.