JCDecaux renouvelle pour 8 ans le contrat publicitaire de l’aéroport de Londres Heathrow

Paris, le 30 juin 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui le renouvellement de son contrat avec Heathrow, l’aéroport le plus connecté au monde, qui a accueilli le nombre record de 84,5 millions de passagers en 2025. Le contrat d’une durée de 8 ans prendra effet le 1er janvier 2027. Il prolonge un partenariat de longue date, qui se poursuit depuis plus de 25 ans, et renforce la position d’Heathrow comme l’un des principaux environnements publicitaires premium au monde.

Heathrow est la porte d’entrée internationale du Royaume-Uni et, pour la troisième année consécutive, il a été classé comme l’aéroport le plus connecté au monde¹, avec des vols vers 230 destinations dans plus de 80 pays¹.

Alors qu’Heathrow célèbre son 80e anniversaire, ce partenariat soutiendra la prochaine phase de développement de l’offre média d’Heathrow, tout en améliorant l’expérience des passagers à Heathrow et Heathrow Express. JCDecaux assurera la gestion de cet inventaire média d’envergure à Heathrow, qui comprend plus de 680 écrans digitaux et des dispositifs publicitaires premium, tels que les iconiques T5 Towers du Terminal 5.

Ce contrat s’appuie sur le leadership de JCDecaux dans la publicité aéroportuaire au niveau mondial : l’entreprise opère les contrats publicitaires de 14 des 25 plus grands aéroports du monde, représentant 54 % de l’audience. En février 2026, JCDecaux a lancé la première offre mondiale de publicité programmatique DOOH, qui permet aux annonceurs d’activer leurs campagnes de manière fluide à travers le monde, notamment dans les principaux hubs aéroportuaires internationaux tels que Heathrow.

Fraser Brown, Directeur Retail de Heathrow, a déclaré : « Heathrow offre aux marques un accès à l’une des audiences internationales les plus stratégiques et les plus diversifiées au monde. JCDecaux est un partenaire de confiance depuis de nombreuses années et a joué un rôle important dans le développement de notre inventaire média. Ensemble, nous continuerons à faire évoluer notre offre, en mettant l’accent sur l’innovation et l’amélioration de l’expérience passager afin de rendre chaque voyage plus agréable. Ce nouvel accord permettra d’élargir notre offre commerciale, tout en créant de nouvelles opportunités pour les marques d’interagir avec les passagers dans cet environnement unique. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis du renouvellement de ce contrat, qui consolide notre partenariat avec Heathrow, l’un des environnements aéroportuaires les plus prestigieux et stratégiques au monde. Ce nouvel accord reflète la solidité de notre relation de longue date ainsi que notre engagement commun en faveur de l’innovation, de la qualité et de l’excellence de l’expérience proposée aux passagers comme aux annonceurs. Alors que le trafic international poursuit sa croissance, Heathrow demeure une porte d’entrée incomparable vers des audiences premium au Royaume‑Uni et dans le monde entier. Aux côtés d’Heathrow, nous continuerons d’investir dans des solutions de pointe, des capacités fondées sur la data et des expériences publicitaires innovantes qui aident les marques à se connecter avec leurs audiences dans cet environnement captif, ancré dans le monde réel. »

¹ Source: “Heathrow Reigns as World’s Most Connected Airport in OAG Megahubs”, OAG, 2025

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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