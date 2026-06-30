Vect-Horus conclut un accord de collaboration et d’option de licence avec Servier afin de déveloper des traitements ciblés à base d'oligonucléotides pour les maladies rares du système nerveux central

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de cette collaboration, la plateforme VECTrans® de Vect-Horus sera utilisée pour acheminer vers le cerveau les oligonucléotides de Servier, en vue de traiter les troubles neurologiques et neurodéveloppementaux rares

Cet accord confère à Servier la possibilité de faire avancer certains programmes sélectionnés vers le développement clinique et leur commercialisation

Vect-Horus est éligible à percevoir des frais de recherche et d’exclusivité, d’éventuels paiements initiaux et d’étape, ainsi que des royalties sur les futures ventes commerciales





Marseille, France, 30 juin, 2026 - Vect-Horus, une société privée de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie annonce la conclusion d'un accord portant sur une collaboration de recherche et une option de licence exclusive avec Servier, un groupe pharmaceutique international indépendant régi par une fondation. Cette collaboration vise à développer des thérapies ciblées à base d’oligonucléotides pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC).

Dans le cadre de cet accord, Vect-Horus mettra à profit sa plateforme technologique exclusive VECTrans® afin de faciliter le transport des traitements à base d’oligonucléotides de Servier à travers les barrières biologiques du cerveau, répondant ainsi à l’un des principaux défis du traitement des troubles neurologiques.

« Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec Servier, une entreprise pharmaceutique mondiale fortement engagée dans l’innovation et la recherche centrée sur les patients », a déclaré Alexandre Tokay, cofondateur et Président de Vect-Horus. « Cet accord renforce le potentiel de notre plateforme VECTrans® pour surmonter les défis liés à l’administration de traitements dans le système nerveux central et élargir les possibilités thérapeutiques pour les patients souffrant de maladies neurologiques graves. »

Vect-Horus et Servier mèneront conjointement les activités d'évaluation de la recherche au cours d'une période d'option initiale. À l'issue de cette phase d'évaluation, Servier disposera d'une option exclusive pour faire progresser les molécules sélectionnées au stade du développement clinique et de la commercialisation.

« Les progrès dans le domaine des maladies neurologiques rares reposent sur la mise en commun d’expertises complémentaires et sur une vision commune », a déclaré Nitza Thomasson, Global Head of Neurology, Servier. « Nous sommes ravis de collaborer avec Vect-Horus afin d’exploiter le potentiel de cette technologie et de contribuer à faire progresser les thérapies oligonucléotides transformatrices au profit des patients. »

Vect-Horus percevra des redevances de recherche et d’exclusivité pendant la durée de l’accord d’option. En cas d’exercice de l’option, Vect-Horus sera éligible à recevoir un paiement initial, ainsi qu’à des paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation. De plus, la société aura droit à des redevances à un chiffre sur les ventes annuelles nettes de tout produit commercialisé issu de cette collaboration.

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. La preuve de concept de cette technologie a déjà été établie dans des modèles animaux utilisant différentes molécules vectorisées. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 45 employés (essentiellement en R&D) et a sécurisé 42 millions d'euros en fonds propres et subventions.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter notre site internet www.vect-horus.com et nous suivre sur LinkedIn.

Contacts

Vect-Horus

Emmanuelle Bettendorf, BD & Alliance Management, Vect-Horus

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