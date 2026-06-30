BUREAU VERITAS - Conformément à sa stratégie de rotation du portefeuille LEAP | 28, Bureau Veritas signe un accord en vue de céder ses activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie – 30 juin 2026

Conformément à sa stratégie de rotation du portefeuille LEAP | 28, Bureau Veritas signe un accord en vue de céder ses activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon

Bureau Veritas , un leader mondial des services de Test, Inspection et Certification (TIC), annonce être entré en négociations exclusives avec Triton Partners en vue de la cession de ses activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon. Cette cession stratégique s’inscrit pleinement dans la stratégie LEAP | 28 du Groupe.

La transaction envisagée porterait sur les activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon. En 2025, cette activité a généré un chiffre d’affaires d’environ 450 millions d’euros et s’appuie sur un réseau mondial présent dans plusieurs pays, avec un nombre significatif de sites opérationnels et de collaborateurs.

Cette activité a enregistré une croissance inférieure à celle du Groupe et est dilutive sur la marge. Elle fait partie du portefeuille « Optimiser la valeur et l’impact » de Bureau Veritas et est reportée au sein de la division Agroalimentaire & Matières Premières. La transaction soutient l’objectif stratégique d’accroître l’exposition du Groupe à des activités à plus forte croissance et à plus forte marge.

Une étape clé dans la rotation du portefeuille LEAP | 28

Cette transaction représente une étape importante dans la transformation du portefeuille de Bureau Veritas. Après sa finalisation, et en tenant compte des autres acquisitions récentes réalisées depuis le début de l’année, le Groupe aura exécuté environ 20 % de rotation du portefeuille depuis le lancement de LEAP | 28.

« Cette cession s’inscrit pleinement dans notre stratégie LEAP | 28 et dans notre engagement en faveur d’une gestion active de notre portefeuille », a déclaré Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas. « L’activité Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon opère sur des marchés établis et matures, et est portée par une équipe mondiale. Sous l’égide de Triton Partners, nous sommes convaincus que ces activités poursuivront leur développement avec succès. Cette transaction créera de la valeur pour les actionnaires, alors que Bureau Veritas accélère les pivots de portefeuille prévus vers des activités à plus forte croissance et à plus forte marge. »

La transaction, basée sur une valeur d’entreprise de 470 millions d’euros, implique un multiple VE/EBIT de 11,1x sur les résultats 2025 post-IFRS 16. La cession aura un impact positif sur le profil de croissance organique du Groupe, sa marge opérationnelle ajustée et son retour sur capitaux employés. L’opération devrait être globalement neutre sur le résultat après sa finalisation.

Bureau Veritas entend réallouer le produit de la cession vers des activités à plus forte croissance et à marges plus élevées, conformément aux ambitions de portefeuille de LEAP | 28.

Conditions et calendrier de la transaction

Cette transaction envisagée, en cours de négociation, sera soumise aux procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes, et pourrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2027, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles.

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À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

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