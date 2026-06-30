Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 juin au 26 juin 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 22 juin au 26 juin 2026

Puteaux, le 30 juin 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 juin 2026 au 26 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/06/2026FR001243512114 71326,6592AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/06/2026FR001243512164 54726,6716CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/06/2026FR001243512110 99526,6735TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/06/2026FR001243512195 41226,6682XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/06/2026FR001243512114 63726,6628AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/06/2026FR001243512163 29626,6622CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/06/2026FR001243512110 62126,6711TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/06/2026FR001243512196 44526,6748XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/06/2026FR001243512113 93926,6274AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/06/2026FR001243512165 28026,5858CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/06/2026FR001243512111 23526,5816TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/06/2026FR001243512195 18226,5801XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/06/2026FR001243512113 17327,4389AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/06/2026FR001243512164 83127,4261CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/06/2026FR001243512110 67227,4271TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/06/2026FR001243512196 51627,4060XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/06/2026FR001243512113 08927,4165AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/06/2026FR001243512164 14827,4282CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/06/2026FR001243512110 61727,4266TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/06/2026FR001243512196 92727,4160XPAR
 Total926 27526,9518 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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