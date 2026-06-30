Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 juin au 26 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 22 juin au 26 juin 2026

Puteaux, le 30 juin 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 juin 2026 au 26 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/06/2026 FR0012435121 14 713 26,6592 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/06/2026 FR0012435121 64 547 26,6716 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/06/2026 FR0012435121 10 995 26,6735 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/06/2026 FR0012435121 95 412 26,6682 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/06/2026 FR0012435121 14 637 26,6628 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/06/2026 FR0012435121 63 296 26,6622 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/06/2026 FR0012435121 10 621 26,6711 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/06/2026 FR0012435121 96 445 26,6748 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/06/2026 FR0012435121 13 939 26,6274 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/06/2026 FR0012435121 65 280 26,5858 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/06/2026 FR0012435121 11 235 26,5816 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/06/2026 FR0012435121 95 182 26,5801 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/06/2026 FR0012435121 13 173 27,4389 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/06/2026 FR0012435121 64 831 27,4261 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/06/2026 FR0012435121 10 672 27,4271 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/06/2026 FR0012435121 96 516 27,4060 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/06/2026 FR0012435121 13 089 27,4165 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/06/2026 FR0012435121 64 148 27,4282 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/06/2026 FR0012435121 10 617 27,4266 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/06/2026 FR0012435121 96 927 27,4160 XPAR Total 926 275 26,9518

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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