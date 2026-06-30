KBC Groupe: KBC nomme Kris Vervaet au poste de CIO du Groupe

Le groupe KBC annonce aujourd’hui la nomination de Kris Vervaet au poste de Chief Information Officer (CIO) et membre du Comité exécutif du groupe KBC, sous réserve de l’approbation de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale de Belgique.

Il prendra ses fonctions le 1er septembre et travaillera étroitement avec Erik Luts dans les prochains mois afin d’assurer une transition harmonieuse. Erik Luts prendra sa retraite le 31 août au terme d’une carrière remarquable étroitement liée à l’évolution numérique de KBC.

Un parcours façonné par l’humain, la technologie et la transformation

Erik Luts n’a pas commencé sa carrière dans la technologie, la banque ou l’assurance, mais dans l’enseignement. Après des études de pédagogie à la KU Leuven, il a exercé comme enseignant avant de découvrir les possibilités offertes par l’informatique personnelle naissante. Il a ensuite rejoint un revendeur Apple, où il a allié expertise technique et compétences commerciales.

En 1988, il rejoint l’ancienne Kredietbank. Au cours des décennies suivantes, il joue un rôle majeur dans la transformation numérique de KBC, contribuant au développement des canaux digitaux, des solutions de paiement et de la plateforme Isabel, qui constitue encore aujourd’hui une référence pour la clientèle professionnelle.

Il acquiert également une expérience internationale auprès de Nova Ljubljanska banka en Slovénie, où il participe aux préparatifs liés à l’introduction de l’euro.

De retour en Belgique, il occupe plusieurs fonctions de direction dans les domaines des ressources humaines, de l’organisation et des canaux directs. En 2017, il rejoint le Comité exécutif du groupe KBC en tant que Chief Innovation Officer, avec la responsabilité de la transformation digitale, des TIC, de l’innovation et des services partagés.

Koenraad Debackere, président du Conseil d’administration du groupe KBC:

« Nous sommes profondément reconnaissants envers Erik pour sa contribution durable et déterminante à notre Groupe tout au long de sa carrière. Son expertise approfondie, la richesse de sa vision et sa persévérance entrepreneuriale ont permis à KBC de devenir un acteur de référence dans le domaine numérique. En tant qu’architecte de l’innovation du Groupe, il incarne parfaitement l’équilibre entre continuité et renouvellement, optimisation et innovation. Grâce à son action, notre Groupe est aujourd’hui prêt à relever les défis de demain dans l’ensemble de ses activités et entités. Nous lui en sommes sincèrement reconnaissants. »

Johan Thijs, CEO du groupe KBC:

« Si j’ai pu voir plus loin, c’est parce que je me suis tenu sur les épaules de géants. Erik et moi avons travaillé côte à côte pendant plus de vingt ans. Durant cette période, il a participé de près à pratiquement toutes les innovations que nous avons lancées sur le marché, souvent comme force motrice, de la conception à la mise en œuvre. Il a été l’un des principaux architectes de nos systèmes informatiques et de notre démarche d’innovation. Ce fut un privilège de pouvoir compter sur lui à la fois comme expert reconnu et comme partenaire de transformation.

Mais au-delà de ses compétences, c’est surtout la personne que j’apprécie. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un collègue qui part à la retraite, mais un véritable ami. »

Un nouveau chapitre avec Kris Vervaet

Avec Kris Vervaet, KBC confie cette mission à un dirigeant appelé à poursuivre sur des bases solides. Diplômé en ingénierie civile, spécialisation communication et électronique, de l’Université de Gand, il a complété sa formation par plusieurs programmes exécutifs à Stanford, Columbia et IMD.

Il dispose de plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la technologie, des opérations et de la transformation numérique, acquise dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, des médias et de la finance. Il a occupé plusieurs fonctions dirigeantes chez Proximus, EDF et EDF Luminus, où il a combiné responsabilités commerciales, opérationnelles et informatiques tout en pilotant d’importants programmes de transformation.

Chez DPG Media, il a exercé les fonctions de CEO des activités belges ainsi que celles de COO/CDO au niveau du Groupe, contribuant à l’accélération numérique et à l’excellence opérationnelle.

Depuis son arrivée chez KBC, Kris joue un rôle central dans l’organisation, les opérations et l’informatique. Il a lancé plusieurs initiatives de transformation axées sur l’automatisation et l’efficacité. Il est actuellement CIO de KBC Belgique.

Marié et père de quatre enfants, il accorde une grande importance à sa famille, à ses amis et à la pratique du cyclisme.

Kris Vervaet rajoute : « Je suis honoré d’assumer la fonction de CIO du Groupe et de poursuivre le travail accompli sur les solides fondations établies par Erik. L’innovation est profondément ancrée dans la stratégie de KBC. Elle n’est pas une fin en soi, mais un moyen de rendre la vie des clients plus simple, plus pertinente et plus sûre. »

« Ce que j’apprécie le plus chez KBC, et ce qui m’a attiré vers le Groupe, c’est la manière dont nous associons technologie, données et connaissance client afin de renforcer la confiance et de soutenir la croissance. Avec notre Team Blue fortement engagée, je me réjouis de continuer à renforcer la position de KBC en tant que référence numérique.

Je remercie Erik et Johan pour leur confiance et leur accompagnement au cours des deux dernières années, ainsi que pour le soutien de nombreux collègues. Cela a été essentiel pour me préparer à la prochaine étape. »

Johan Thijs accueille Kris :

« Je me réjouis de collaborer étroitement avec Kris dans ses nouvelles fonctions de CIO du Groupe KBC. Son expérience approfondie dans les domaines de la technologie, des opérations et de la transformation constitue un atout majeur. Je suis convaincu qu’il contribuera à renforcer davantage notre dynamique d’innovation dans les années à venir.»





Perspectives

Au cours des prochains mois, Kris Vervaet travaillera aux côtés d’Erik Luts afin d’assurer une transition fluide avant sa prise de fonction officielle le 1er septembre.

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