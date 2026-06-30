Søren Kristensen bliver ny administrerende direktør i Brøndby IF

 | Source: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har ansat Søren Kristensen som ny administrerende direktør (Chief Executive Officer). Søren Kristensen tiltræder stillingen senest pr. 1. september.

Søren Kristensen kommer fra en stilling som administrerende direktør for Hotel- og Restaurantskolen og har i en årrække forinden været administrerende direktør i FC Nordsjælland.

Brøndby IF
Bestyrelsen


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 25 45 68 68.

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FBM 5_2026 - Søren Kristensen bliver ny administrerende direktør i Brøndby IF PDF
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