Securonix nomme Toby Weiss CEO pour assurer la transition vers la nouvelle ère de sécurité alimentée par l’IA

Ce dirigeant expérimenté en cybersécurité et logiciels d’entreprise va accélérer la transition entre des opérations réactives basées sur les alertes de sécurité et l’exécution alimentée par l’IA.

PARIS, France. 30 juin 2026 - Securonix, Inc., désigné six fois leader du Gartner® Magic Quadrant™ pour le SIEM, a annoncé la nomination de son nouveau directeur général : Toby Weiss.

Toby Weiss rejoint Securonix à un moment clé pour les opérations de sécurité. Les équipes de sécurité intervenant dans des secteurs fortement réglementés, tels que la santé, les services financiers, l’énergie et les services publics, ainsi que les fournisseurs de services managés (MSSP), sont confrontées à de gros volumes de menaces, des attaques toujours plus complexes, des impératifs de conformité de plus en plus stricts et des difficultés récurrentes de recrutement. Par ailleurs, les organisations doivent améliorer leurs résultats de sécurité tout en maîtrisant les coûts opérationnels et en maximisant la valeur de leurs investissements.

Alors que les organisations modernisent leurs SOC, la tendance est à la recherche de plateformes offrant davantage de visibilité sur les menaces, une meilleure analyse et une plus grande efficacité opérationnelle, ainsi que des résultats mesurables. La plateforme SIEM de défense unifiée de Securonix présente un avantage unique pour traiter ces priorités, car elle allie une analyse avancée, la gestion intelligente des données avec DPM (Data Pipeline Manager) et des capacités d’IA agentiques qui permettent aux équipes de sécurité d’intervenir plus vite, plus efficacement et à plus grande échelle.

En tant que CEO, Toby Weiss guidera Securonix dans sa nouvelle phase de croissance et d’innovation. Sous sa direction, l’entreprise continuera d’appliquer sa vision de l’avenir des opérations de sécurité tout en veillant à la production de résultats tangibles pour ses clients. Securonix va accélérer l’innovation au moyen de sa plateforme SIEM de défense unifiée, afin d’aider les entreprises et les MSSP à améliorer l’efficacité de la détection grâce à une analyse avancée, d’étendre la visibilité tout en optimisant les coûts avec DPM et d’améliorer la productivité SOC avec des fonctionnalités d’IA agentiques, telles que Sam, analyste SOC basé sur l’IA et Agentic Mesh. L’objectif de cette entreprise reste clair : aider les clients à renforcer leurs opérations de sécurité, améliorer leur efficacité et obtenir une valeur métier mesurable à partir de leurs investissements en cybersécurité.

« Toby Weiss apporte une combinaison puissante d’expertise en cybersécurité, de leadership pour les logiciels d’entreprise et d’excellence opérationnelle », explique Nadeem Syed, directeur exécutif du Securonix Board et directeur senior de Vista Equity Partners. « Les opérations de sécurité ont atteint un tournant décisif, où les organisations passent des outils de réponse aux alertes réactifs à une exécution pilotée par l’IA. La majeure partie de la carrière de Toby Weiss a consisté à piloter la transition vers des technologies clés, et nous sommes confiants quant à sa capacité à faire progresser Securonix. »

Toby Weiss apporte plus de trois décennies d’expérience en direction dans les secteurs des logiciels d’entreprise et de la cybersécurité. Juste avant de prendre ses fonctions, il était directeur général de Fiery, leader des workflows cloud alimentés par l’IA et des solutions numériques front-end à haut débit dans les secteurs de l’impression et de l’imagerie numérique, où il a assuré la croissance stratégique de l’entreprise, son expansion opérationnelle et le succès de son acquisition par Seiko Epson Corporation. Plus tôt dans sa carrière, Toby Weiss a été président et directeur général d’Application Security, Inc., un pionnier de la sécurité des bases de données, et a occupé plusieurs postes de direction chez CA Technologies, où il a notamment dirigé des entreprises spécialisées dans la sécurité logicielle desservant de grandes entreprises mondiales. Toby Weiss a développé avec succès des organisations, accéléré l'adoption par les clients, amélioré les performances opérationnelles et piloté des entreprises au cours d'importantes transformations technologiques.

« Les opérations de sécurité entrent dans une nouvelle ère où le succès ne sera pas mesuré en fonction du nombre d’alertes analysées, mais de la quantité de travail de sécurité que les entreprises peuvent exécuter », précise Toby Weiss. « Nos clients veulent trois choses : de meilleurs résultats en matière de sécurité, une plus grande efficacité opérationnelle et la capacité d’évoluer sans alourdir les coûts. Securonix bénéficie d’un positionnement unique qui lui permet d’agir sur ces trois priorités. Notre analyse avancée aide les organisations à détecter les menaces les plus importantes. Notre solution Data Pipeline Manager donne aux clients davantage de contrôle sur les aspects économiques des données de sécurité et sur leur visibilité. Nos innovations en IA agentique aident les entreprises à automatiser et à accélérer les investigations et les workflows de réponse, tout en assurant la gouvernance et une supervision humaine. Ensemble, ces fonctionnalités permettent aux organisations modernes d’opérer plus efficacement tout en se préparant à l’avenir des opérations de sécurité alimentées par l’IA. »

« Nos clients ont une forte attente de clarté et de résultats de sécurité mesurables dans un contexte opérationnel toujours plus complexe », explique Marion Smith, Chief Financial Officer de Securonix. « Ils veulent améliorer la productivité des analystes, accélérer les investigations, renforcer la posture de sécurité et maximiser la valeur de leurs investissements en matière de sécurité. Toby Weiss sait créer des passerelles entre l’innovation, le succès client et les résultats métier. Son leadership permettra d’accélérer la croissance, d’élargir les partenariats avec les clients et de continuer à fournir les résultats opérationnels attendus par les équipes de sécurité. »

Securonix continuera de faire progresser sa plateforme SIEM de défense unifiée, en y intégrant des innovations telles que Sam, analyste SOC basé sur l’IA, et Agentic Mesh, afin d’aider les équipes de sécurité à automatiser le travail répétitif, à accélérer les investigations, à améliorer l’efficacité des réponses et à renforcer l’efficacité du SOC, tout en maintenant la gouvernance et une supervision humaine.

Avec des innovations telles que Data Pipeline Manager, qui permet de réduire les coûts des données SIEM de 30-50 %, et des fonctionnalités d’IA agentique qui permettent d’accélérer les investigations à hauteur de 50-80 %, Securonix aide les organisations à créer de la valeur plus rapidement, améliore les résultats de sécurité et maximise le retour de leurs investissements en cybersécurité.

À propos de Securonix



Securonix transforme les opérations de sécurité avec le premier SIEM de défense unifiée du marché, intégrant une IA agentique capable de décider et d’agir sur l’ensemble du cycle de vie des menaces, selon une approche « human-in-the-loop ». Sa plateforme cloud-native unifie la détection, l’investigation et la réponse, tout en intégrant Sam, analyste SOC basé sur l’IA, et un modèle opérationnel centré sur la productivité, permettant de mesurer et de piloter l’IA par le travail réellement produit. En aidant les entreprises à devenir « Breach Ready » et « Board Ready », Securonix délivre des opérations de sécurité fiables, mesurables et orientées vers les résultats à grande échelle. Leader du Gartner® Magic Quadrant™ pour les SIEM, Securonix accompagne les grandes entreprises mondiales.

Pour en savoir plus : www.securonix.com

Contacts presse

Paula Elliott

Directeur général, PR

C8 Consulting Ltd

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