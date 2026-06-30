Correction: Thomas Morin nimitetty Huhtamäen Fiber Packaging -liiketoiminnan johtajaksi

Huhtamäki on nimittänyt Thomas Morinin Fiber Packaging -liiketoiminnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1. syyskuuta 2026 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlichille ja työskentelee Espoossa.

Morin seuraa tehtävässä Sara Engberiä, joka nimitettiin Pohjois-Amerikan liiketoiminnan johtajaksi maaliskuussa 2026.

Thomas Morin siirtyy Huhtamäelle TC Transcontinentalilta, jossa hän toimi toimitusjohtajana ja sitä ennen TC Transcontinental Packaging -liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2019 alkaen. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus kansainvälisestä johtamisesta pakkausalan yhtiöissä Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa mm. TC Transcontinentalilla, Amcorilla, Alcanilla ja Pechineylla.

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa Thomasin tervetulleeksi Huhtamäelle ja sen johtoryhmään. Thomasilla on laaja-alaista johtamiskokemusta, syvällistä pakkausalan osaamista sekä vahvat näytöt kannattavan kasvun rakentamisesta orgaanisesti ja yritysostojen kautta kansainvälisillä markkinoilla. Fiber Packaging on Huhtamäelle strategisesti tärkeä liiketoiminta, ja uskon, että Thomas pystyy kehittämään sitä edelleen ja johtamaan liiketoimintaa menestyksekkäästi”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

"Haluan kiittää samalla Sara Engberiä Fiber Packaging -liiketoiminnan tavoitteellisesta johtamisesta. Hänen panoksensa on vahvistanut alueen tuloksellisuutta”, Wunderlich jatkaa.

"Olen erittäin iloinen saadessani aloittaa Huhtamäen Fiber Packaging -liiketoiminnan johtajana ja liittyä osaksi sen osaavaa tiimiä. Kuitupohjaisten pakkausten merkitys kasvaa, kun asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet muuttuvat, ja Huhtamäellä on vahva asema tällä kiinnostavalla markkinalla. Odotan innolla yhteistyötä tiimin kanssa, jotta voimme jatkaa liiketoiminnan kehittämistä, vauhdittaa kannattavaa kasvua ja luoda arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme”, sanoo Thomas Morin.

Viimeisimmän nimityksen jälkeen Huhtamäen johtoryhmän jäsenet ovat:

Ralf K. Wunderlich, Toimitusjohtaja;

Fredrik Davidsson, Johtaja, Foodservice Packaging;

Sara Engber, Johtaja, North America;

Thomas Geust, Talousjohtaja;

Axel Glade, Johtaja, Flexible Packaging;

Katariina Kravi, Henkilöstö-, työturvallisuus- ja viestintäjohtaja;

Thomas Morin, Johtaja, Fiber Packaging (1.9.2026 alkaen);

Riikka Tieaho, Vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtaja; ja

Changsheng Wu, Hankintajohtaja.

Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Liitteet