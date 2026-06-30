Communiqué de presse

Eviden intègre son système de gestion de clés (KMS) à Hyperforce de Salesforce pour sécuriser les données et accélérer l’adoption de l’IA

Grâce au modèle ‘apportez votre chiffrement souverain’1, les organisations conservent le contrôle exclusif de leurs clés de chiffrement au sein d’Hyperforce, pour faciliter une adoption sécurisée des solutions cloud et IA de Salesforce

Paris, France – 30 juin 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui l’intégration de son Key Management System (KMS)2 à Salesforce et son déploiement sur Hyperforce et Salesforce Shield: Platform Encryption. Cette solution permet aux entreprises et aux organismes du secteur public de chiffrer leurs données critiques à l’aide de clés de chiffrement totalement indépendantes, gérées de manière externe et hébergées en Europe.

En introduisant ce modèle ‘bring your own sovereign encryption’ (BYOSE), Eviden offre aux utilisateurs un contrôle externe rigoureux et concret de leurs actifs informationnels. Les organisations peuvent ainsi accélérer la modernisation de leurs processus et tirer pleinement parti des innovations applicatives et des solutions d’intelligence artificielle de Salesforce, tout en bénéficiant de la flexibilité, des performances et de la conformité natives de l’environnement cloud Hyperforce.

Le modèle de responsabilité partagée au cœur d’Hyperforce

Cette annonce s'inscrit pleinement dans un modèle de responsabilité partagée. Selon ce principe fondamental de la sécurité du cloud, le fournisseur de services cloud est responsable de la sécurité de l'infrastructure cloud et des services qu'il exploite. Les clients et les utilisateurs finaux demeurent responsables de la protection des données qu'ils hébergent dans l'environnement cloud, ainsi que de la configuration de la plateforme afin qu'elle réponde à leurs besoins opérationnels, à leurs politiques internes et leurs exigences réglementaires.

Avec Hyperforce, l’architecture cloud de nouvelle génération de Salesforce, conçue pour offrir une sécurité maximale, une évolutivité mondiale et une stricte conformité en matière de résidence des données, les entreprises bénéficient d’une infrastructure solide pour le déploiement de solutions sécurisées de gestion de la relation client. La séparation entre les données applicatives et les clés cryptographiques d’Eviden garantit l’isolation des données.

Des technologies avancées pour une protection renforcée des données

Les deux piliers technologiques de l’architecture technique d’Eviden répondent aux critères les plus exigeants du marché européen en matière de protection des données :

Confidential VMs : l’application Eviden KMS fonctionne sur des machines virtuelles confidentielles (Confidential VMs). Cette technologie de pointe isole totalement les opérations cryptographiques en mémoire, neutralisant ainsi les menaces potentielles provenant des couches d’infrastructure cloud sous-jacentes.

l’application Eviden KMS fonctionne sur des machines virtuelles confidentielles (Confidential VMs). Cette technologie de pointe isole totalement les opérations cryptographiques en mémoire, neutralisant ainsi les menaces potentielles provenant des couches d’infrastructure cloud sous-jacentes. La puissance d’un HSM certifié : la solution s’interface directement avec Eviden Proteccio HSM, le seul module matériel de sécurité (Hardware Security Module) à avoir reçu le plus haut niveau de qualification de l’ANSSI.

Grâce à cette approche globale, la clé maîtresse de chiffrement reste sous le contrôle exclusif du client, Eviden KMS faisant office de référentiel d’autorité des clés. L’intégralité du cycle de vie des clés, de leur génération jusqu’à leur révocation, est gérée directement par le client, garantissant qu’aucun tiers ne peut accéder à des données en clair sans autorisation explicite.

Etablir la confiance pour accélérer l’adoption de l’IA

L’unification des données et une gouvernance stricte de celles-ci sont devenues impératives pour les organisations qui souhaitent mener à bien leur transformation numérique. Pour déployer avec succès les solutions d’IA de Salesforce, les entreprises doivent s’appuyer sur un environnement de données unifié et transparent, conforme à des réglementations exigeantes telles que le RGPD.

L’intégration d’Eviden KMS au sein d’Hyperforce garantit aux directeurs informatiques et aux responsables de la sécurité des systèmes d’information, la visibilité, le contrôle et la traçabilité attendus. En sécurisant les données à la source via un chiffrement externe, cette solution conjointe permet aux équipes d’utiliser en toute confiance les outils opérationnels et analytiques de Salesforce. La sécurité n’est plus une contrainte de conformité mais un levier d’innovation.

Antoine Grenier, directeur cyber produits, Eviden, Atos Group : « En déployant Eviden KMS sur Salesforce, nous apportons une réponse robuste et tangible aux exigences de sécurité des entreprises européennes. Cette collaboration associe la sécurité éprouvée de notre module matériel de sécurité (HSM) Proteccio, le seul HSM qualifié par l'ANSSI, aux machines virtuelles confidentielles et à la scalabilité et flexibilité d'Hyperforce. Ensemble, ces technologies offrent aux clients un contrôle total sur la confidentialité de leurs données, leur permettant d'accélérer leurs projets de migration vers le cloud et d'intelligence artificielle, sans compromis sur la sécurité ou la confiance. »

Bertrand Janvier, VP alliances & chief ecosystem officer, Salesforce

France : « Salesforce s’engage en faveur d’une IA d’entreprise à la fois puissante et de confiance. L’intégration d’Eviden KMS avec Hyperforce et Shield: Platform Encryption en est l’illustration parfaite. En garantissant aux clients une souveraineté totale sur leurs clés de chiffrement, nous permettons aux organisations les plus réglementées d’Europe de tirer parti d’Agentforce et de Salesforce AI en toute confiance. »

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

1 Bring Your Own Sovereign Encryption - BYOSE (Apportez votre chiffrement souverain)

2 Key Management System - KMS (Système de gestion de clés - de chiffrement)

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