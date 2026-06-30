Azimut : mise à jour sur le programme d’exploration 2026

LONGUEUIL, Québec , 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) présente une mise à jour sur les programmes d’exploration en cours de la Société sur 4 projets clés situés dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 à 4, photos 1 à 3).

Azimut considère que les programmes de terrain de 2026 sont parmi les plus significatifs pour la Société à ce jour. Les objectifs sont :

1) Accélérer la délimitation d’un corridor d’exploration aurifère de 30 km de long sur la Propriété Wabamisk;

2) Tester les extensions latérales du gîte aurifère de Patwon sur la Propriété Elmer et évaluer d’importantes cibles sous-explorées en or-cuivre localisées à proximité;

3) Poursuivre l'extension de la découverte de nickel à haute teneur de Perseus sur la Propriété Kukamas; et

4) Débuter l’évaluation de cibles nickel régionales avec le projet Corridor Nickel Nord.

La Société tiendra un webinaire le 30 juin 2026 à 15 h (HE) / 12 h (HP) en français et à 16 h (HE) / 13 h (HP) en anglais. Une courte présentation par le président et chef de la direction Jean-Marc Lulin sera suivie d'une période de questions pour les investisseurs et actionnaires intéressés. Les questions peuvent également être soumises à l'avance à info@azimut-exploration.com. L'inscription peut se faire ici : Webinaire en français / Webinaire en anglais.

MISE À JOUR SUR LES PROJETS

WABAMISK ressort pour son potentiel d’exploration aurifère identifié sur 30 km de long (échelle d’un district), suite à la découverte de la Zone Fortin (antimoine-or) en 2024 et de la Zone Rosa (or) en 2025. Un important programme de terrain est en cours pour accélérer l’évaluation de ce corridor prospectif au moyen de larges décapages mécaniques, de prospection, d’échantillonnage de sol et de géophysique au sol (polarisation provoquée : « PP »). Les forages déjà réalisés sur Rosa ont délimité une zone aurifère est-ouest d’au moins 1 400 m de long. Les décapages mécaniques entrepris avec deux excavatrices confirment la continuité en surface de cette zone, exposant le système de veines aurifères sur au moins 450 m de long et sur des largeurs atteignant 10 m. La phase d’échantillonnage systématique aidera à définir le programme de forage prévu cet automne.



Depuis la découverte de Fortin et Rosa, la Société a foré 159 trous carottés pour 24 045 m, avec des résultats très encourageants (voir les communiqués de presse des 20 maii et 26 mai 2026ii). D’excellentes cibles aurifères, associées à de fortes anomalies PP et à des anomalies en sol (arsenic et antimoine), ont été récemment identifiées au sein du corridor Wabamisk entre les zones Rosa et Fortin distantes de 12 km. Ces cibles font l’objet d’une première phase d’évaluation sur le terrain. Des cibles d’intérêt sont aussi identifiées à l’est de Fortin.

ELMER comprend deux grands secteurs cibles sous-explorés pour l’or et le cuivre : le bloc de claims K2, situé à 11 km au sud-ouest et en continuité latérale du gîte aurifère Patwon, et le corridor Wolf-A21, une cible cuivre-zinc-or-argent de 7 km de long. Les deux secteurs présentent de nombreux indices à haute teneur, mais n’ont fait l’objet jusqu’à présent que de travaux de forage limités. Les travaux de terrain de cet été comprendront des décapages mécaniques, de la cartographie géologique et un vaste programme d’échantillonnage de roches en préparation d’une campagne de forage.



La première partie du programme de forage de 10 000 m prévu sur le gîte aurifère Patwon a été complétée (10 trous, 5 407 m) avec l’objectif d’étendre latéralement la zone minéralisée (résultats en attente). L’estimation des ressources minérales publiée en 2023 (Indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au; Présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au) était basée sur un prix de l’or de 1 800 $ US/once. Le cours actuel de l’or soutient fortement la réalisation de forages additionnels pour accroître cette ressource initiale et, sous réserve de résultats positifs, de faire une mise à jour de l’estimation des ressources et de réaliser une évaluation économique préliminaire (communiqué de presse du 22 janvier 2026iii).

KUKAMAS renferme la Zone Perseus à haute teneur en nickel, découverte en 2024. KGHM International Ltd a maintenant acquis 50% d’intérêt dans le projet et s’est engagé dans la seconde phase d’option (voir le communiqué de presse du 26 février 2026 iv ). Le programme de travaux, financé par le partenaire, est principalement axé sur l’extension par forage de la Zone Perseus. Une description détaillée des travaux en cours et prévus sera fournie sous peu.



renferme la découverte en 2024. KGHM International Ltd a maintenant acquis 50% d’intérêt dans le projet et s’est engagé dans la seconde phase d’option (voir le communiqué de presse du 26 février 2026 ). Le programme de travaux, financé par le partenaire, est principalement axé sur l’extension par forage de la Zone Perseus. Une description détaillée des travaux en cours et prévus sera fournie sous peu. CORRIDOR NICKEL NORD (« CNN ») représente la partie nord d’un large projet généré par Azimut à partir d’une modélisation prédictive du potentiel minéral visant à révéler le potentiel en nickel de la région de la Baie James. SOQUEM a récemment conclu une alliance stratégique avec Azimut couvrant le projet CNN. Le projet comprend 27 blocs de claims (1 635 claims sur 821,7 km²) distribués selon une orientation est-ouest de 360 km et nord-sud de 60 km (voir communiqué de presse du 19 mai 2026v). Des tests préparatoires sont en cours pour la réalisation d’un levé héliporté électromagnétique et magnétique à très haute résolution de 6 591 km de lignes.



Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec. Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact :

Wabamisk et Wabamisk Est (100% Azimut) renfermant la Zone Fortin (antimoine-or), la Zone Rosa (or) et la Zone Lithos (lithium);



et (100% Azimut) renfermant la (antimoine-or), la (or) et la (lithium); Elmer (100% Azimut) renfermant le Gîte Patwon (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées vi ); et



(100% Azimut) renfermant le (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); et Kukamas (option KGHM) renfermant la Zone Perseus (nickel-EGP).



Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel. : (450) 646-3015 – Fax : (450) 646-3045

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif

Tel. : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs des projets Wabamisk, Elmer, Kukamas et CNN. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

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i Azimut poursuit l’expansion de la Zone Fortin (Antimoine-Or) Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

ii Azimut fore 46,41 g/t Au sur 3,50 m incluant 155 g/t Au sur 1,0 m sur la Zone Rosa, Propriété Wabamisk, région de la Baie-James, Québec

iii Azimut entreprend un programme de forage de 10 000 m visant l’expansion du gîte d’or de Patwon, Propriété Elmer, Baie James, Québec

iv Azimut et KGHM étendent la Zone Perseus (Nickel-EGP à haute teneur), Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

v Azimut et SOQUEM signent une convention définitive pour le Projet Corridor Nickel Nord

vi “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par : Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.